Позвал Де Ниро на свадьбу и воровал еду с Джеком Николсоном. Как Тактаров пролез в Голливуд

Как из нижегородского самбиста получилась кинозвезда.

Олег Тактаров покинул UFC так же легко, как кости его противников вылетали из суставных сумок. После чемпионства его узнавали на улицах и требовали автографы – самбист из России стал звездой. Но на последний бой в UFC против Дэна Северна Русский медведь еле выполз из берлоги. Он 18 минут потратил на победу над Марко Руасом, но толпа все равно гнала Тактарова вперед. Весь перерыв ему не давали отдохнуть врачи. В результате Северн заборол Тактарова – громилы 20 минут ломали друг друга, но победу судьи отдали Дэну. Олег приходил в себя после поражения, когда к нему зашел ответственный за развитие платных трансляций промоушна Боб Мейровиц. Последний ивент принес UFC 16 миллионов долларов. На чеке для Тактарова значилась сумма в жалкие 25 тысяч.

Бои были нерентабельны, а карьера бойца покатилась вниз. Жена, оставшаяся в России, ушла к другому. А карьера в кино, ради которой борец переехал в США, так и не началась. В этот момент у Тактарова все встало на свои места: благодаря чемпионскому поясу UFC 5 он стал достаточно знаменит, чтобы бросить мордобой и заняться мечтой.

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«Мой день начинался в 5:30 – я бегал до надписи Hollywood. Потом ехал на уроки английского, которые уменьшали акцент и повышали словарный запас. Ведь я ничего не знал. Загнал себя в английский монастырь и специально лишил шпаргалок на русском. После уроков спешил на тренировку по боксу, а затем на актерские курсы», – рассказывал Тактаров.

Олег Тактаров, Джон Херцфелд, Карел Роден Фото: Getty Images

Знакомый кастинг-директор дал Олегу список из шести заведений, где он может поступить на актерские курсы. Но лучшей была академия Playhouse West, которая не попала в шорт-лист – кастинг-директор не верил, что русского дровосека возьмут из-за очень высоких требований для студентов. Но Тактаров уговорил преподавателя Роберта Карнеги принять его в актерскую мастерскую. В детстве боец увлекался наукой, отлично учился, но для игры на сцене нужен еще и талант. Олег понимал, что его драматические возможности ограничены, но он и не ставил цели взять «Оскар». Его мечтой просто были съемки.

Параллельно Тактаров продолжал драться в менее респектабельных промоушнах. После одного из поражений он ушел в депрессию – без семьи, сына, карьеры в чужой стране. Тогда он подружился с начальницей одной из тюрем строгого режима Кэтлин. Девушка помогла ему выйти из психологического пике и снова поверить в себя. Они начали встречаться и завели ребенка – сына назвали Китоном.

В академии Олег учился три года и трижды висел на грани отчисления, но все-таки довел дело до конца: в 1997-м ему наконец досталась роль агента Бориса Чехнева в боевике категории Б «Абсолютная сила». В тот же год он исполнил еще две однотипные роли громил в сериале «Военно-юридическая служба» и «Самолет президента». Тактаров уже прыгал до потолка от радости – мечта сбывалась. Но в 2001-м его ждало еще большее счастье: Олега отобрали в фильм «15 минут славы» на роль антагониста Роберта де Ниро.

«Я до сих пор копирую его манеру поведения – на съемочной площадке и в жизни. Он произвел на меня очень сильное впечатление. Потом я познакомился с другими актерами его уровня, и у них наблюдал примерно такое же отношение ко всему – к работе, своим партнерам. Для меня это был легкий шок», – делился впечатлениями Олег. Русский боец и легенда кино подружились, и Де Ниро даже побывал на свадьбе Тактарова и Кэтлин.

«Я всем разослал приглашения на свадьбу, но никто из киношников не пришел. Говорили потом: «Не смог, был занят». А Де Ниро пришел. Детей с женой оставил на пляже, вырвался на два часа на свадьбу и даже подарок умудрился купить. Вот такой человек», – вспоминал Олег.

Постепенно он знакомился с другими легендами кино. «Мы встретились с Джеком Николсоном в доме одного крутого продюсера после презентации фильма «15 минут славы». Я был очень голоден и первым делом отправился на кухню в поисках какой-нибудь провизии. Войдя туда, я увидел, что кто-то решил опустошить холодильник до меня. Оголодавшим актером оказался Николсон. Пытаясь достать еду с полки, я неудачно повернулся и чуть было не сбил его с ног. Извинившись, я слегка перекусил и вернулся обратно в гостиную, где продолжил веселиться уже на сытый желудок», – травил байки Тактаров.

С Харрисоном Фордом Олег познакомился на съемках «Самолета президента». А в 2005-м проник в каст одного из самых популярных приключенческих фильмов «Сокровище нации», где работал с Николасом Кейджем, Шоном Бином и Кристофером Пламмером.

«Кейдж устроил у себя дома новогоднюю вечеринку. Было человек двести. Я мало кого знал в лицо. Знаменитые артисты, а глазами ищут, где поважнее человек, к кому подлизаться. Со мной рядом стоял мужчина в смокинге, почтенный такой, и как-то он смешно комментировал происходящее. В какой-то момент я ответил, тоже дал забавный комментарий, и мы оба посмеялись. Поняли, что мы на одной волне. Весь вечер ходили вдвоем и просто хохотали. Он что-нибудь скажет, я что-нибудь скажу, и за нами целая толпа ходит и тоже хохочет. Я подумал: какие мы молодцы, веселые, фактически весь вечер разворачивается вокруг нас. И потом уже, когда он с вечеринки ушел, мне сказали, что это Уоррен Битти, легенда Голливуда», – рассказывал Олег.

Эдриан Броуди и Олег Тактаров Фото: Other Agency

На съемках «Права на убийство» Тактаров познакомился с Аль Пачино. «Я подошел к нему и признался, что знаю его роль из фильма «Лицо со шрамом» наизусть, причем и на русском, и на английском языках. Аль мне не поверил. И тогда я стал по памяти воспроизводить его монологи. Пачино был в восторге! После окончания съемок он прибежал ко мне в спортивном костюме, отдышался и попросил: «Слушай, расскажи, а что там было дальше!» – вспоминал Тактаров.

С Эдрианом Броуди Олег подружился на съемках «Хищников» и пригласил обладателя «Оскара» на фестиваль в Украину. «Ко мне подбежало какое-то существо: «Ой, вы знаете, там ваш друг Эдриан выпил. Сказал мне, что ему скучно и что хотел бы развлечься с помощью наркотиков, я мог бы посодействовать в этом вопросе. Наркотики, выпивка – все, что хотите, только пройдемте ко мне на яхту»… Я понимаю, что на Эдриана это не похоже, бегу к нему и спрашиваю, что случилось. Он, будучи в полной растерянности, поясняет, что его хотят затащить на какой-то корабль и напоить», – травил русский актер.

Тактаров – один из немногих людей в России, мечтавший оказаться рядом с героями 80-х вроде Де Ниро, Пачино или Форда, и сделавший это. Представьте мальчишку, который смотрел «Крестного отца», а затем очутился на одной съемочной площадке с Майклом Корлеоне. Или обнес холодильник с Джокером-Николсоном, или ворвался на тусовку к Кейджу. Карьера Тактарова в Голливуде – это мечта ребенка, ставшая реальностью. Это фанат, который получил билет за кулисы и остался там. Борец и актер, Тактаров показал реальную цену труда – исполнение желаний.

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