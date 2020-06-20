Уайт прокомментировал заявление Хабиба о будущем

Президент UFC надеется, что Нурмагомедов будет драться с Джастином Гэтжи в сентябре.

Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В инстаграме спортсмен сообщил, что готовит большое объявление, которое коснется его будущего.

«Понятия не имею, чем он занимается. Но да, [это будет объединительный бой за пояс], он будет драться, поединок состоится этой осенью.

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Соперником станет [Джастин] Гэтжи», – заявил Уайт на пресс-конференции, посвященной турниру UFC on ESPN 11. Запись его ответа доступна на YouTube-канале MMA Junkle. Отрывок про Нурмагомедова начинается с отметки 2:27.

Ранее Дэйна сообщал, что бой за титул чемпиона в легковесном дивизионе между Хабибом и Гэтжи пройдет в сентябре в Абу-Даби (ОАЭ).

Нурмагомедов 16 июня запостил в инстаграм фотографию, под которой написал : «Насчет своего будущего я скоро сделаю заявление».

Спустя два дня боец через ту же соцсеть добавил , что готовит проект вместе с менеджером Ризваном Магомедовым. Связано ли это с его обещанным заявлением, Хабиб не прокомментировал.

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