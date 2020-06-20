Уайт прокомментировал заявление Хабиба о будущем

Хабиб Нурмагомедов
Фото: Instagram
Президент UFC надеется, что Нурмагомедов будет драться с Джастином Гэтжи в сентябре.
Президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал заявление чемпиона промоушна в легком весе Хабиба Нурмагомедова. В инстаграме спортсмен сообщил, что готовит большое объявление, которое коснется его будущего.
«Понятия не имею, чем он занимается. Но да, [это будет объединительный бой за пояс], он будет драться, поединок состоится этой осенью.
Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории UFC – в списке нет Хабиба и Конора
Соперником станет [Джастин] Гэтжи», – заявил Уайт на пресс-конференции, посвященной турниру UFC on ESPN 11. Запись его ответа доступна на YouTube-канале MMA Junkle. Отрывок про Нурмагомедова начинается с отметки 2:27.
Ранее Дэйна сообщал, что бой за титул чемпиона в легковесном дивизионе между Хабибом и Гэтжи пройдет в сентябре в Абу-Даби (ОАЭ).
- Нурмагомедов 16 июня запостил в инстаграм фотографию, под которой написал: «Насчет своего будущего я скоро сделаю заявление».
- Спустя два дня боец через ту же соцсеть добавил, что готовит проект вместе с менеджером Ризваном Магомедовым. Связано ли это с его обещанным заявлением, Хабиб не прокомментировал.
«Я – фрик, меня невозможно удержать в партере». Чемпион UFC в полулегком весе хочет бой с Хабибом
Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках