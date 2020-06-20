Кертис Блейдс – Александр Волков, UFC on ESPN 11, взвешивание
Фото: Getty Images
Полное расписание основного карда UFC on ESPN 11, время начала и все шансы русского бойца.
Главный бой
В эти выходные UFC проведет уже 15-й ивент в 2020 году и 520-й за всю историю ММА-организации. В продакшн-центре APEX в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 11. Главным событием вечера станет поединок русского файтера, экс-чемпиона Bellator и M-1 Challenge в тяжелом весе Александра Волкова. Соперником русского файтера будет 29-летний американец Кёртис Блейдс.
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Блейдс – третий номер рейтинга тяжеловесов. У него серия из трех побед подряд, одну из них он одержал на последнем ивенте Хабиба в Абу-Даби – пока Нурмагомедов готовился к баттлу с Дастином Порье, Кёртис техническим нокаутом размотал Шамиля Абдурахимова.
Волков – седьмой в чарте UFC с одним поражением в шести боях за промоушн Дэйны Уайта. На взвешивании двухметровый русский оказался аж на шесть килограммов легче Блейдса. Наверное, подвижность как-то поможет Александру в октагоне.
Дата поединка
Технически в Штатах по североамериканскому тихоокеанскому времени этот турнир состоится в субботу, 21 июня. Для удобства в России и других европейских странах уточним, что UFC on ESPN 11 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 22 июня. Основной кард начнется совсем рано утром по московскому времени.
Когда бой
Ранние поединки стартуют в 0:00 мск – опять же в ночь с субботы на воскресенье. Спортсмены из предварительного карда выйдут в октагон уже с 1:00 мск. Главный кард запустят в восьмиугольник уже с 3:00 по Москве.
Кард
Предварительные бои:
- Остин Хаббард – Макс Роскопф
- Роксанна Модаффери – Лорен Мёрфи
- Фрэнк Камачо – Джастин Джейнс
- Кортни Кейси – Джилиан Робертсон
- Марк-Андре Баррио – Оскар Пиечота
- Тейша Торрес – Брианна Ван Бюрен
- Клэй Гуида – Бобби Грин
Основной кард:
- Джим Миллер – Рузвельт Робертс
- Белал Мухаммад – Лайман Гуд
- Ракель Пеннингтон – Мэрион Рено
- Джош Эмметт – Шейн Бургос
- Кёртис Блейдс – Александр Волков
Где смотреть
UFC, телевидение
Фото: Getty Images
Весь ивент целиком покажет кабельный канал UFC TV – в России он есть у операторов «Триколор» и «Ростелеком» (Wink), а еще на платном сервисе More.TV. Телеканал доступен и в других странах пост-СССР – Грузии, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане и Узбекистане.
В прямом эфире UFC TV представит все бои вечера – в 0:00 мск стартуют ранние предварительные поединки, в 1:00 полетят прелимы, а с 3:00 обещают уже встречи главных бойцов.
В России UFC on ESPN 11 также покажет федеральный канал РЕН ТВ. Трансляции начнутся с 4:00 по Москве и захватят лишь основной кард. Вероятно, их будут комментировать привычные эксперты телеканала Александр Садоков и Григорий Стангрит.
Коэффициент
Блейдс – очевидный фаворит в поединке с Волковым. Букмекеры дают на него фору в -400 – то есть с каждых 400 долларов можно сверху поднять еще 100. В русского великана не верит почти никто, западные конторы дают ему лишь +320 – наоборот ставите $100 и при победе Александра зарабатываете еще 320 баксов.
Прогноз
10 дней назад theScore опросил восьмерых бойцов, что они думают о главном поединке UFC on ESPN 11. Шестеро поставили на Блейдса – все следили за его поединками с Фрэнсисом Нганну и остались под впечатлением от американца, даже несмотря на поражение.
За Волкова проголосовали лишь двое. Шведу Джеку Херманссону понравилась техника Александра, а Висенте Луке честно признался, что не следит за тяжеловесным дивизионом, но тоже отметил скиллы русского файтера.
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