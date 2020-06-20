Полное расписание основного карда UFC on ESPN 11, время начала и все шансы русского бойца.

Главный бой

В эти выходные UFC проведет уже 15-й ивент в 2020 году и 520-й за всю историю ММА-организации. В продакшн-центре APEX в Лас-Вегасе состоится турнир UFC on ESPN 11. Главным событием вечера станет поединок русского файтера, экс-чемпиона Bellator и M-1 Challenge в тяжелом весе Александра Волкова. Соперником русского файтера будет 29-летний американец Кёртис Блейдс.

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Блейдс – третий номер рейтинга тяжеловесов. У него серия из трех побед подряд, одну из них он одержал на последнем ивенте Хабиба в Абу-Даби – пока Нурмагомедов готовился к баттлу с Дастином Порье, Кёртис техническим нокаутом размотал Шамиля Абдурахимова.

Волков – седьмой в чарте UFC с одним поражением в шести боях за промоушн Дэйны Уайта. На взвешивании двухметровый русский оказался аж на шесть килограммов легче Блейдса. Наверное, подвижность как-то поможет Александру в октагоне.

Дата поединка

Технически в Штатах по североамериканскому тихоокеанскому времени этот турнир состоится в субботу, 21 июня. Для удобства в России и других европейских странах уточним, что UFC on ESPN 11 пройдет в ночь с субботы на воскресенье, 22 июня. Основной кард начнется совсем рано утром по московскому времени.

Когда бой

Ранние поединки стартуют в 0:00 мск – опять же в ночь с субботы на воскресенье. Спортсмены из предварительного карда выйдут в октагон уже с 1:00 мск. Главный кард запустят в восьмиугольник уже с 3:00 по Москве.

Кард

Предварительные бои:

Остин Хаббард – Макс Роскопф

Роксанна Модаффери – Лорен Мёрфи

Фрэнк Камачо – Джастин Джейнс

Кортни Кейси – Джилиан Робертсон

Марк-Андре Баррио – Оскар Пиечота

Тейша Торрес – Брианна Ван Бюрен

Клэй Гуида – Бобби Грин

Основной кард:

Джим Миллер – Рузвельт Робертс

Белал Мухаммад – Лайман Гуд

Ракель Пеннингтон – Мэрион Рено

Джош Эмметт – Шейн Бургос

Кёртис Блейдс – Александр Волков

Где смотреть

UFC, телевидение Фото: Getty Images

Весь ивент целиком покажет кабельный канал UFC TV – в России он есть у операторов «Триколор» и «Ростелеком» (Wink), а еще на платном сервисе More.TV. Телеканал доступен и в других странах пост-СССР – Грузии, Казахстане, Белоруссии, Кыргызстане и Узбекистане.

В прямом эфире UFC TV представит все бои вечера – в 0:00 мск стартуют ранние предварительные поединки, в 1:00 полетят прелимы, а с 3:00 обещают уже встречи главных бойцов.

В России UFC on ESPN 11 также покажет федеральный канал РЕН ТВ. Трансляции начнутся с 4:00 по Москве и захватят лишь основной кард. Вероятно, их будут комментировать привычные эксперты телеканала Александр Садоков и Григорий Стангрит.

Коэффициент

Блейдс – очевидный фаворит в поединке с Волковым. Букмекеры дают на него фору в -400 – то есть с каждых 400 долларов можно сверху поднять еще 100. В русского великана не верит почти никто, западные конторы дают ему лишь +320 – наоборот ставите $100 и при победе Александра зарабатываете еще 320 баксов.

Прогноз

10 дней назад theScore опросил восьмерых бойцов, что они думают о главном поединке UFC on ESPN 11. Шестеро поставили на Блейдса – все следили за его поединками с Фрэнсисом Нганну и остались под впечатлением от американца, даже несмотря на поражение.

За Волкова проголосовали лишь двое. Шведу Джеку Херманссону понравилась техника Александра, а Висенте Луке честно признался, что не следит за тяжеловесным дивизионом, но тоже отметил скиллы русского файтера.

Рефери хотел остановить бой после нокаута, но поскользнулся и эпично полетел на канвас

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