Смешанные боевые искусства

Волков проиграл Блейдсу судейским решением в главном бою ивента UFC в Лас-Вегасе

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Александр Волков, Кертис Блейдс

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 39 минут

Американец установил рекорд тяжелого дивизиона по тейкдаунам.

В ночь на 21 июня в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 173.

В главном поединке ивента россиянин Александр Волков дрался с американцем Кертисом Блейдсом. Бойцы провели в октагоне все пять раундов – Блейдс победил судейским решением. Американский боец с самого начала боя забрал инициативу и сделал акцент на борьбу – Кертис провел 14 тейкдаунов и установил рекорд для тяжеловесного дивизиона. В двух заключительных пятиминутках Волков смотрелся бодрее оппонента, но это ему не помогло – судьи единогласно отдали победу американскому бойцу.

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  • Блейдс – третий номер тяжеловесного рейтинга UFC.
  • Статистика Кертиса – 14-2. Статистика Волкова – 31-8.

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