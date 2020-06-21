Волков проиграл Блейдсу судейским решением в главном бою ивента UFC в Лас-Вегасе

Американец установил рекорд тяжелого дивизиона по тейкдаунам.

В ночь на 21 июня в Лас-Вегасе прошел турнир UFC Fight Night 173.

В главном поединке ивента россиянин Александр Волков дрался с американцем Кертисом Блейдсом. Бойцы провели в октагоне все пять раундов – Блейдс победил судейским решением. Американский боец с самого начала боя забрал инициативу и сделал акцент на борьбу – Кертис провел 14 тейкдаунов и установил рекорд для тяжеловесного дивизиона. В двух заключительных пятиминутках Волков смотрелся бодрее оппонента, но это ему не помогло – судьи единогласно отдали победу американскому бойцу.

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Блейдс – третий номер тяжеловесного рейтинга UFC.

Статистика Кертиса – 14-2. Статистика Волкова – 31-8.

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