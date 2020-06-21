Смешанные боевые искусства

Боец 9 раз попросил снять его с боя, но тренер отказался – случай расследует Атлетическая комиссия

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Макс Рохскопф

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 37 минут

Макс Рохскопф согласился выйти в октагон за пять дней до поединка – парня можно понять.

Остин Хаббард победил Макса Рохскопфа в рамках ивента UFC Fight Night 173.

Рохскопф дебютировал в UFC – более того, Макс принял вызов на поединок за пять дней до события. По ходу боя стало понятно, что парень банально не готов драться с оппонентом на равных – он пропускал множество ударов и практически не отвечал.

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Перед финальным раундом Рохскопф решил сняться с поединка, о чем девять раз за минутный перерыв сообщил тренеру. Коуч отказался снимать бойца и до последнего убеждал его продолжить – в итоге поединок остановили уже после вмешательства судьи.

«Мы определенно обратим внимание на этот эпизод. Возможно, к тренерам последуют санкции – не похоже, что они заботятся о бойце. Очевидно, он не хотел выходить», – цитирует ESPN исполнительного директора Атлетической комиссии штата Невада.

  • Тренер Рохскопфа заявил, что мотивация – часть его работы, и он поступил бы так снова.
  • В главном бою ивента Волков проиграл Блейдсу судейским решением.

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