Блейдс установил рекорд UFC в бою с Волковым, но Уайт назвал его победу «глупой». Что не так?

Кертис хочет титульный бой, но пока его слова расходятся с делом.

Американец Кертис Блейдс победил Александра Волкова в главном бою ивента UFC Fight Night 173. Тяжеловес установил абсолютный рекорд дивизиона по тейкдаунам – он опрокинул огромного россиянина 14 раз, но это не слишком впечатлило главу промоушна Дэйну Уайта. «Говорить дерьмо, которое говорил он, и выступить подобным образом? Ты выглядишь глупо», – сказал функционер на пресс-конференции после боя.

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Нетрудно догадаться, о каком «дерьме» говорит Уайт. Многие бойцы UFC подвергают главу промоушна критике за слишком маленькие гонорары – промоушн за последние несколько лет вырос в мегапопулярную индустрию и получает огромный доход от продажи прав на телетрансляции, но парни и девушки, отхватывающие по голове в октагоне, зарабатывают не так много.

Блейдс перед боем с Волковым присоединился к Джонсу, Масвидалю и другим бойцам, недовольным выплатами: «Мы заслуживаем больше денег. Я не пытаюсь быть жадным – нас показывает ESPN, это что-то значит. Мы должны иметь возможность жить жизнью других профессиональных атлетов из мира хоккея, бейсбола, НФЛ и НБА. Я не говорю, что нам нужно давать по 20 млн долларов на бой, но лучшие парни, вроде Джона Джонса, Хорхе Масвидаля, Макгрегора и других – они должны зарабатывать минимум 5 млн долларов за бой».

Уайт прицепился и к традиционному трештоку бойца. Накануне поединка Блейдс дал смелый прогноз: «К вашему сведению, если надеетесь увидеть 25-минутную войну в стойке – вам, вероятно, не стоит включать главный бой, потому что я собираюсь вынести оппонента. Просто подумал, что стоит дать вам знать заранее». Кертис использовал слово «ragdolling» (от rag-doll – тряпичная кукла – прим. Eurosport), намекая, что будет весь бой валять Волкова по настилу – так в итоге и вышло, но Дэйна почему-то не оценил.

«Мне нравится Кертис Блейдс, но у него, на мой взгляд, неправильное отношение к делу. Я ничего не имею против пацана, но когда ты говоришь дерьмо, которое он говорил на этой неделе, тебе лучше выйти и надрать кому-нибудь задницу. Да, он победил. Но мне не кажется, что ты можешь говорить подобное дерьмо, а потом выступать так, как он. «Я кого-то там вынесу, мне не платят, бла-бла, я должен получить титульный бой», – он выдохся в третьем раунде, протянул до пятого и выиграл бой. Ну да, он победил», – принизил заслуги американца Уайт.

Не только Дэйна остался разочарован. Боец полулегкого дивизиона Джереми Стивенс по ходу боя твитнул: «Главный бой скучный ****** [пипец]». Cпарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис отреагировал более иронично. «Самое то, чтобы выспаться во время карантина», – написал боец, но зачем-то удалил твит.

В августе состоится турнир UFC 252, в рамках главного события которого чемпион тяжелого веса Стипе Миочич зарубится с Дэниелом Кормье. Мужчины уже в третий раз разыгрывают пояс, и за титулом выстроилась очередь, в которой Блейдс вовсе не первый. Уайт посоветовал ему «оставаться при деле», на что Кертис ответил, что побил уже всех: «Оставаться при деле против кого? Я победил четверых парней – все они ниже меня в рейтинге. Так что? Не знаю, чувак, не лучшее время говорить об этом», – ныл Кертис после боя. Мужчина почему-то забыл о существовании Фрэнсиса Нганну – главного претендента на следующий титульный бой и человека, который нанес ему оба поражения в карьере.

В итоге Блейдс установил самый скучный рекорд промоушна, настроил против себя Дэйну Уайта и фанатов, но не стал ближе к поединку за титул. Особенно неоднозначной победа Кертиса выглядит на фоне поведения Волкова – Александр дежурно поблагодарил фанатов за поддержку и пообещал вернуться сильнее. Российский боец знает, что никогда не будет зарабатывать на уровне звезд UFC и претендовать на статус легенды – он просто делает свою работу, выполняет обязательства по контракту и по-тихому делает кэш, не пытаясь клянчить у Дэйны еще больше.

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