Спарринг-партнер Макгрегора предложил обложку новой игры UFC – на ней то самое фото Хабиба в ванной

Диллон Дэнис, Конор Макгрегор
Фото: Instagram
Диллон Дэнис не изменяет себе.
Спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис в очередной раз подколол Хабиба Нурмагомедова.
На днях в соцсети утекло лого новой игрушки EA Sports про смешанные боевые искусства – UFC 4. Дэнис не удержался и предложил собственную версию обложки – на ней лого размещено поверх той самой фотографии Хабиба в ванной с другими бойцами.
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- На счету Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).
- Диллон участвовал в заварушке после поединка Хабиба и Конора. Мужчина даже утверждает, что побил россиянина.
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