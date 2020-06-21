Смешанные боевые искусства

Спарринг-партнер Макгрегора предложил обложку новой игры UFC – на ней то самое фото Хабиба в ванной

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Диллон Дэнис, Конор Макгрегор

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 32 минут

Диллон Дэнис не изменяет себе.

Спарринг-партнер Конора Макгрегора Диллон Дэнис в очередной раз подколол Хабиба Нурмагомедова.

На днях в соцсети утекло лого новой игрушки EA Sports про смешанные боевые искусства – UFC 4. Дэнис не удержался и предложил собственную версию обложки – на ней лого размещено поверх той самой фотографии Хабиба в ванной с другими бойцами.

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  • На счету Дэниса два боя в MMA-промоушне Bellator (+2, -0).
  • Диллон участвовал в заварушке после поединка Хабиба и Конора. Мужчина даже утверждает, что побил россиянина.

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