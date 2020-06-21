Уайт ответил на вопрос о будущем Макгрегора

Глава UFC, похоже, не рассчитывает на возвращение ирландца.

После ивента UFC Fight Night 173 главу промоушна Дэйну Уайта спросили, нет ли новостей от одного из главных бойцов франшизы последних лет Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор ушел из спорта», – лаконично ответил Уайт.

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Макгрегор в третий раз вышел на пенсию.

В главном бою ивента Волков проиграл Блейдсу судейским решением.

Блейдс установил рекорд UFC в бою с Волковым, но Уайт назвал его победу «глупой». Что не так?

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