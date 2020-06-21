Смешанные боевые искусства

Уайт ответил на вопрос о будущем Макгрегора

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Конор Макгрегор и Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 9 минут

Глава UFC, похоже, не рассчитывает на возвращение ирландца.

После ивента UFC Fight Night 173 главу промоушна Дэйну Уайта спросили, нет ли новостей от одного из главных бойцов франшизы последних лет Конора Макгрегора.

«Конор Макгрегор ушел из спорта», – лаконично ответил Уайт.

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