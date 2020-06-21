Боец UFC Коста выбил у Уайта 15 млн долларов за бой – в 2 раза больше, чем Хабиб за поединок с Порье

Боец UFC Пауло Коста
Фото: Getty Images
Кажется, Нурмагомедову стоит взвинтить ставки.
Непобежденный боец UFC из Бразилии Пауло Коста похвастался контрактом на новый поединок в промоушне – спортсмен гарантированно заработает 15 млн долларов.
«Контракт подписан, неудачники. Явился новый миллиардер. 15 $$$», – такую запись оставил Коста в твиттере.
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Вероятно, Коста проведет бой в средней весовой категории с Исраэлем Адесаньей.
- На счету 29-летнего бразильца 13 боев и ни одного поражения.
- 6 млн долларов – столько по официальным данным за бой с Дастином Порье заработал Хабиб Нурмагомедов.
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