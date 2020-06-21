Смешанные боевые искусства

Боец UFC Коста выбил у Уайта 15 млн долларов за бой – в 2 раза больше, чем Хабиб за поединок с Порье

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Боец UFC Пауло Коста

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
30 минут назад

Кажется, Нурмагомедову стоит взвинтить ставки.

Непобежденный боец UFC из Бразилии Пауло Коста похвастался контрактом на новый поединок в промоушне – спортсмен гарантированно заработает 15 млн долларов.

«Контракт подписан, неудачники. Явился новый миллиардер. 15 $$$», – такую запись оставил Коста в твиттере.

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Вероятно, Коста проведет бой в средней весовой категории с Исраэлем Адесаньей.

  • На счету 29-летнего бразильца 13 боев и ни одного поражения.
  • 6 млн долларов – столько по официальным данным за бой с Дастином Порье заработал Хабиб Нурмагомедов.

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