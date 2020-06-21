Смешанные боевые искусства

«Дерьма было много и до боя – в России не умеют болеть за своих». Тренер Волкова – о поражении в UFC

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Александр Волков – Кертис Блейдс, UFC on ESPN 11

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
минута назад

Александру досталось в комментариях инстаграма за тейкдауны на UFC on ESPN 11.

Тренер тяжеловеса UFC Александра Волкова Тарас Кияшко прокомментировал критику бойца после поражения от Кертиса Блейдса.

«Говна было много и до боя, а сейчас наверняка еще больше. Даже читать не хочу. Пусть пишут. Собаки лают, караван движется.

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[Скажу хейтерам Александра:] просто попробуйте один раз зайти в клетку. Неважно, на каком уровне. Просто пусть за вами закроют клетку и оставят наедине с противником.

В очередной раз убеждаюсь в том, что у нас не умеют болеть за своих. Да и вообще не умеют болеть. Мы сейчас встретили охранников-американцев. Они нас поддержали. Даже [президент UFC] Дэйна Уайт сказал, что недоволен одеялом.

Культуру поддержки своих бойцов нужно поднимать. Но такие товарищи делают нас злее», – заявил Кияшко в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Волков в ночь с 20 на 21 июня уступил Блейдсу единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC on ESPN 11.
  • Поражение стало для русского спортсмена вторым в трех последних боях.

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