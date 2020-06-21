«Обещаю, что ничего тебе не сломаю». Лучший боец UFC готов подраться с Тайсоном с одним условием

Джон Джонс, UFC 247
Фото: Getty Images
Вероятно, нас ждут даже два боя Джонса и Железного Майка.
Лидер рейтинга pound-for-pound UFC Джон Джонс подтвердил возможность поединка с бывшим чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.
«Майк, я подерусь с тобой в ринге по правилам бокса. Но ты должен пообещать мне настоящий бой в октагоне после этого.
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И поскольку я тебя очень сильно уважаю, то обещаю, что ничего тебе не сломаю», – написал Джонс в инстаграме.
- Обладатель пояса UFC в полутяжелом весе Джонс не проигрывает никому в восьмиугольнике с 2009 года и владеет титулом с марта 2011 года.
- 53-летний Тайсон провел на профессиональном ринге 58 поединков и закончил спортивную карьеру в 2005 году.
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