Смешанные боевые искусства

Джонс обвинил магазин одежды в расизме за ценник с надписью на испанском

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Джон Джонс

Фото: Eurosport

Автор:Eurosport
минута назад

По-испански черный – negro. Это родной язык для почти половины жителей штата Нью-Мексико, где живет Джонс.

Боец UFC Джон Джонс обвинил магазин одежды Hollister в расизме за ценник, на котором цвет джинс обозначен на испанском.

Черный по-испански – negro. Темнокожий представитель смешанных единоборств оскорбился такой несправедливости и написал об этом в инстаграм, но потом, почему-то, удалил пост. «Hollister, вы мне противны, ребята. Я уверен, что вы могли бы сделать все более креативно, чем вот так. Отстой, что я должен пытаться объяснить это своим дочерям в день отца. Я понимаю, что negro – это «черный» на испанском, но все равно это какое-то дерьмо, доставляющее мне дискомфорт», – подписал публикацию боец.

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  • Джонс живет в штате Нью-Мексико на границе с Мексикой. Почти 45% жителей штата имеют латиноамериканское происхождение, больше половины из них общаются в быту на испанском языке.
  • Джон – лучший боец UFC вне весовых категорий.
  • Он единственный, кто обгоняет Хабиба Нурмагомедова в общем рейтинге промоушна.

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