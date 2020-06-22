Топ-легковес UFC назвал 4 качества, за счет которых Гэтжи победит Хабиба

Тактический разбор следующего соперника Нурмагомедова от профессионала в ММА.

Пятый номер в рейтинге легковесного дивизиона UFC Дэн Хукер дал оценку готовящемуся поединку за титул между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи.

«Думаю, что их шансы – 50 на 50. У Гэтжи есть все навыки, чтобы победить Хабиба. У него хороший темп, он отлично давит и ловит момент для нокаута. А еще Джастин – потрясающий боец в защите.

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Если бы мне предложили спроектировать файтера, который бы доставил Хабибу неприятности, я бы выбрал именно скиллы Гэтжи, чтобы сделать работу против Нурмагомедова.

Но если вычленять умения, чтобы разобрать на части Джастина, то мне кажется, что я тот парень, который сделает это. И это забавно, как эти стили накладываются один на другой», – сказал Хукер в интервью Submission Radio. Ответ про Нурмагомедова начинается с отметки 24:00.

Чемпионский бой Хабиба и Гэтжи планируют на ивенте UFC 253, который пройдет в сентябре 2020 года в Абу-Даби.

30-летний новозеландец Хукер в ночь с 27 на 28 июня встретится в главном поединке UFC on ESPN 12 с Дастином Порье.

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