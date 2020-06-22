Смешанные боевые искусства

Агент Хабиба сказал, что Орла не будет на обложке UFC 4. Лицом игры впервые за 5 лет станет не Конор

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Хабиб Нурмагомедов, EA Sports UFC 4 (фото: BT Sport)

Фото: Twitter

Автор:Eurosport
9 минут назад

Совсем неочевидный выбор от EA Sports.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз резко отреагировал на новую обложку видеоигры UFC 4 от EA Sports.

По его информации, Хабиб не станет лицом нового симулятора и предложил альтернативный вариант, на котором изображен дагестанский боец.

Смешанные боевые искусства

Уайт прокомментировал заявление Хабиба о будущем

20/06/2020 В 13:58

«Вот какой должна быть новая обложка. Этот человек никогда не проигрывал. Я знаю, кто будет на новой обложке. Один и правда хорош, а у другого двузначное число поражений.

Люди из EA Sports, да пошли вы», – написал Абдель-Азиз в твиттере.

Авторы SportBible предположили, что под бойцом с двузначным числом поражений менеджер Нурмагомедова имел в виду Хорхе Масвидаля. Статистика третьего номера рейтинга полусреднего веса UFC – 35-13.

  • Официальная презентация UFC 4 пройдет в ночь с 11 на 12 июля на ивенте UFC 251.
  • Ранее на обложках ММА-симуляторов от EA Sports были Конор Макгрегор, Ронда Роузи и Джон Джонс с Александром Густафссоном.

Топ-легковес UFC назвал 4 качества, за счет которых Гэтжи победит Хабиба

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства

«Я – фрик, меня невозможно удержать в партере». Чемпион UFC в полулегком весе хочет бой с Хабибом

19/06/2020 В 14:24
Смешанные боевые искусства

Топ-легковес UFC назвал 4 качества, за счет которых Гэтжи победит Хабиба

ЧАС НАЗАД
По теме
Смешанные боевые искусства
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Смешанные боевые искусства

Топ-легковес UFC назвал 4 качества, за счет которых Гэтжи победит Хабиба

ЧАС НАЗАД
Смешанные боевые искусства

Джонс обвинил магазин одежды в расизме за ценник с надписью на испанском

7 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Обещаю, что ничего тебе не сломаю». Лучший боец UFC готов подраться с Тайсоном с одним условием

ДЕНЬ НАЗАД
Смешанные боевые искусства

«Дерьма было много и до боя – в России не умеют болеть за своих». Тренер Волкова – о поражении в UFC

ВЧЕРА В 15:44

Тренды

Play Icon
Чемпионат Норвегии

Почти однофамилец Холанна пробил паненку, но вратарь стоял до последнего и легко потащил

10 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Рублев смял Зверева и выиграл группу на Adria Tour

19 ЧАСОВ НАЗАД
Play Icon
Play Icon
Adria Tour

Дрон помешал Звереву выполнить подачу в матче с Рублевым

ВЧЕРА В 16:07
Play Icon
Чемпионат России

Малком показал, за что «Зенит» заплатил 40 миллионов. Он шел к первому дублю в России 11 месяцев

ВЧЕРА В 21:41
Чемпионат России

«Зенит» насовал 4 мяча ЦСКА. Обзор самого крупного поражения армейцев за 9 лет

ВЧЕРА В 20:55
Чемпионат России

Кварацхелия тащит Слуцкого и «Рубин»: забил через себя + оформил победный ассист

20/06/2020 В 15:03
Play Icon
Теннис

Звереву сорвало крышу – он ради забавы выбил мяч на околоземную орбиту в матче с Чиличем

ВЧЕРА В 21:20
Play Icon
Чемпионат России

17-летний вратарь «Ростова» побил рекорд РПЛ по сэйвам и стал игроком матча

19/06/2020 В 21:22
Чемпионат Испании

Видосы с матча «Реала» и «Валенсии», где было все: отмененный гол, 3 точных выстрела и удаление

19/06/2020 В 05:45
Play Icon
Теннис

Ровно год назад Пэр и Тсонга устроили футбол посреди теннисного матча

18/06/2020 В 21:21
Play Icon
Play Icon
Чемпионат Англии

«Ливерпуль» – чемпион без зрителей, «МЮ» попадет в ЛЧ. Подкаст о финише АПЛ

18/06/2020 В 09:34
Play Icon
Чемпионат Англии

Сульшер: «Погба – игрок «МЮ», а не Мино Райолы»

17/02/2020 В 11:08
Больше

Прямой Эфир

Предыдущий материалТоп-легковес UFC назвал 4 качества, за счет которых Гэтжи победит Хабиба
Следующий материалКирьос – о COVID-19 у Чорича и Димитрова: «Проводить турниры в такое время – тупое решение»