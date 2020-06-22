Агент Хабиба сказал, что Орла не будет на обложке UFC 4. Лицом игры впервые за 5 лет станет не Конор

Хабиб Нурмагомедов, EA Sports UFC 4 (фото: BT Sport)
Фото: Twitter
Совсем неочевидный выбор от EA Sports.
Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз резко отреагировал на новую обложку видеоигры UFC 4 от EA Sports.
По его информации, Хабиб не станет лицом нового симулятора и предложил альтернативный вариант, на котором изображен дагестанский боец.
Уайт прокомментировал заявление Хабиба о будущем
«Вот какой должна быть новая обложка. Этот человек никогда не проигрывал. Я знаю, кто будет на новой обложке. Один и правда хорош, а у другого двузначное число поражений.
Люди из EA Sports, да пошли вы», – написал Абдель-Азиз в твиттере.
Авторы SportBible предположили, что под бойцом с двузначным числом поражений менеджер Нурмагомедова имел в виду Хорхе Масвидаля. Статистика третьего номера рейтинга полусреднего веса UFC – 35-13.
- Официальная презентация UFC 4 пройдет в ночь с 11 на 12 июля на ивенте UFC 251.
- Ранее на обложках ММА-симуляторов от EA Sports были Конор Макгрегор, Ронда Роузи и Джон Джонс с Александром Густафссоном.
Топ-легковес UFC назвал 4 качества, за счет которых Гэтжи победит Хабиба
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме