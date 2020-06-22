Агент Хабиба сказал, что Орла не будет на обложке UFC 4. Лицом игры впервые за 5 лет станет не Конор

Совсем неочевидный выбор от EA Sports.

Менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз резко отреагировал на новую обложку видеоигры UFC 4 от EA Sports.

По его информации, Хабиб не станет лицом нового симулятора и предложил альтернативный вариант, на котором изображен дагестанский боец.

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«Вот какой должна быть новая обложка. Этот человек никогда не проигрывал. Я знаю, кто будет на новой обложке. Один и правда хорош, а у другого двузначное число поражений.

Люди из EA Sports, да пошли вы», – написал Абдель-Азиз в твиттере.

Авторы SportBible предположили, что под бойцом с двузначным числом поражений менеджер Нурмагомедова имел в виду Хорхе Масвидаля. Статистика третьего номера рейтинга полусреднего веса UFC – 35-13.

Официальная презентация UFC 4 пройдет в ночь с 11 на 12 июля на ивенте UFC 251.

Ранее на обложках ММА-симуляторов от EA Sports были Конор Макгрегор, Ронда Роузи и Джон Джонс с Александром Густафссоном.

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