UFC опубликовал кард турнира, который возглавит бой Порье

Дастин Порье
Фото: Getty Images
Порье против Хукера и другие классные поединки.
UFC представил кард турнира UFC on ESPN 12, который состоится 27 июня в Лас-Вегасе (Невада, США).
Ивент возглавит бой Дастина Порье и Дэна Хукера, который должен был состояться 16 мая, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Соглавный поединок – Майк Перри против Микки Галла. Оставшиеся бои основного карда: Морис Грин – Джан Вилланте и Брендан Аллен – Кайл Даукаус.
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- 31-летний Порье – бывший временный чемпион UFC в легком весе, его статистика – 25 побед и 6 поражений.
- У Хукера – 20 побед и 8 поражений.
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