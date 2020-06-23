Смешанные боевые искусства

UFC опубликовал кард турнира, который возглавит бой Порье

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Дастин Порье

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 44 минут

Порье против Хукера и другие классные поединки.

UFC представил кард турнира UFC on ESPN 12, который состоится 27 июня в Лас-Вегасе (Невада, США).

Ивент возглавит бой Дастина Порье и Дэна Хукера, который должен был состояться 16 мая, но был отложен из-за пандемии коронавируса. Соглавный поединок – Майк Перри против Микки Галла. Оставшиеся бои основного карда: Морис Грин – Джан Вилланте и Брендан Аллен – Кайл Даукаус.

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  • 31-летний Порье – бывший временный чемпион UFC в легком весе, его статистика – 25 побед и 6 поражений.
  • У Хукера – 20 побед и 8 поражений.

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