The Sun: Шарапова, Серена и Брэди – в числе владельцев акций UFC

Промоушн без проблем привлекает инвестиции.

В 2016 году президент UFC Дэйна Уайт и его партнеры продали контрольный пакет акций компании за 3,2 млрд фунтов стерлингов голливудскому агентству по подбору талантов WME-IMG, среди клиентов которого – звезды кино, музыки и спорта. Они дали каждому из клиентов возможность купить акции UFC по 220 000 фунтов за штуку – многие соблазнились.

The Sun приводит список селебрити, владеющих долей в промоушне:

Смешанные боевые искусства «Осенью вернемся и будем защищать титул». Хабиб впервые рассказал о бое с Гэтжи ВЧЕРА В 19:57

Сильвестр Сталлоне

Бен Аффлек

Марк Уолберг

Кельвин Харрис

Мария Шарапова

Сестры Уильямс

Том Брэди

Энтони Кидис и Фли из Red Hot Chili Peppers

The Weeknd

Джимми Киммел

UFC основан в 1993 году.

В последние годы это популярнейший промоушн MMA в мире.

Блейдс установил рекорд UFC в бою с Волковым, но Уайт назвал его победу «глупой». Что не так?

Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте

Смешанные боевые искусства «Папа жестами отвечает, что узнает меня». Хабиб рассказал о состоянии отца после коронавируса ВЧЕРА В 19:54