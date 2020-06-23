Смешанные боевые искусства

The Sun: Шарапова, Серена и Брэди – в числе владельцев акций UFC

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Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 15 минут

Промоушн без проблем привлекает инвестиции.

В 2016 году президент UFC Дэйна Уайт и его партнеры продали контрольный пакет акций компании за 3,2 млрд фунтов стерлингов голливудскому агентству по подбору талантов WME-IMG, среди клиентов которого – звезды кино, музыки и спорта. Они дали каждому из клиентов возможность купить акции UFC по 220 000 фунтов за штуку – многие соблазнились.

The Sun приводит список селебрити, владеющих долей в промоушне:

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  • Сильвестр Сталлоне
  • Бен Аффлек
  • Марк Уолберг
  • Кельвин Харрис
  • Мария Шарапова
  • Сестры Уильямс
  • Том Брэди
  • Энтони Кидис и Фли из Red Hot Chili Peppers
  • The Weeknd
  • Джимми Киммел
  • UFC основан в 1993 году.
  • В последние годы это популярнейший промоушн MMA в мире.

Блейдс установил рекорд UFC в бою с Волковым, но Уайт назвал его победу «глупой». Что не так?

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