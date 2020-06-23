The Sun: Шарапова, Серена и Брэди – в числе владельцев акций UFC

Дэйна Уайт
Фото: Getty Images
Промоушн без проблем привлекает инвестиции.
В 2016 году президент UFC Дэйна Уайт и его партнеры продали контрольный пакет акций компании за 3,2 млрд фунтов стерлингов голливудскому агентству по подбору талантов WME-IMG, среди клиентов которого – звезды кино, музыки и спорта. Они дали каждому из клиентов возможность купить акции UFC по 220 000 фунтов за штуку – многие соблазнились.
The Sun приводит список селебрити, владеющих долей в промоушне:
Смешанные боевые искусства
«Осенью вернемся и будем защищать титул». Хабиб впервые рассказал о бое с Гэтжи
ВЧЕРА В 19:57
- Сильвестр Сталлоне
- Бен Аффлек
- Марк Уолберг
- Кельвин Харрис
- Мария Шарапова
- Сестры Уильямс
- Том Брэди
- Энтони Кидис и Фли из Red Hot Chili Peppers
- The Weeknd
- Джимми Киммел
- UFC основан в 1993 году.
- В последние годы это популярнейший промоушн MMA в мире.
Блейдс установил рекорд UFC в бою с Волковым, но Уайт назвал его победу «глупой». Что не так?
Подписывайся на Eurosport.ru ВКонтакте
Смешанные боевые искусства
«Папа жестами отвечает, что узнает меня». Хабиб рассказал о состоянии отца после коронавируса
ВЧЕРА В 19:54
Смешанные боевые искусства
UFC опубликовал кард турнира, который возглавит бой Порье
13 ЧАСОВ НАЗАД
По теме