Двоюродный брат Хабиба потроллил Конора с упоминанием коронавируса

Абубакар Нурмагомедов вернулся к памятному бою из 2018-го.

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушна Хабиба Нурмагомедова, потроллил ирландца Конора Макгрегора.

30-летний Абубакар выложил фото с боя Хабиба и Конора, который состоялся в октябре 2018 года. На фотографии Нурмагомедов душит соперника, тому не хватает воздуха. «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь», – подписал публикацию боец.

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Коронавирусом переболел отец Хабиба и дядя Абубакара – Абдулманап. Заболевание повлекло другие серьезные проблемы со здоровьем, мужчина до сих пор остается в больнице.

Статистика Абубакара – 15 побед, 3 поражения и одна ничья. Единственный поединок в UFC он проиграл Давиду Заваде.

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