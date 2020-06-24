Смешанные боевые искусства

Двоюродный брат Хабиба потроллил Конора с упоминанием коронавируса

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Хабиб и Абубакар Нурмагомедовы

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
14 минут назад

Абубакар Нурмагомедов вернулся к памятному бою из 2018-го.

Боец UFC Абубакар Нурмагомедов, двоюродный брат чемпиона промоушна Хабиба Нурмагомедова, потроллил ирландца Конора Макгрегора.

30-летний Абубакар выложил фото с боя Хабиба и Конора, который состоялся в октябре 2018 года. На фотографии Нурмагомедов душит соперника, тому не хватает воздуха. «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь», – подписал публикацию боец.

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  • Коронавирусом переболел отец Хабиба и дядя Абубакара – Абдулманап. Заболевание повлекло другие серьезные проблемы со здоровьем, мужчина до сих пор остается в больнице.
  • Статистика Абубакара – 15 побед, 3 поражения и одна ничья. Единственный поединок в UFC он проиграл Давиду Заваде.

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