«Наш первый бой был боем года». Порье предложил Гэтжи реванш

Боец уверен, что они подарили бы миру незабываемое шоу.

Американский боец UFC Дастин Порье предложил временному чемпиону промоушна в легком весе Джастину Гэтжи провести второй очный поединок.

«Я всегда открыт для этого. Наш первый бой был боем года – уверен, то же самое было бы и во второй раз. Мне близок его стиль. А любой из бойцов, за кем мне интересно наблюдать, может стать моим соперником. Уверен, мы с Гэтжи подарили бы миру еще одно шоу», – цитирует 31-летнего Порье MMA Junkie.

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Первый поединок Порье и Гэтжи состоялся в апреле 2018 года, Дастин победил нокаутом.

Порье проведет следующий бой 27 июня против Дэна Хукера, Гэтжи в сентябре встретится с Хабибом Нурмагомедовым в поединке за титул.

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