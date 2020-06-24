Макгрегор – кузену Хабиба: «История вокруг Абдулманапа была прикрытием. Аллах видит все»

Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Конору скучно на пенсии – он вписывается в интернет-войны.
Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на шутку двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Абубакара.
Боец опубликовал фото с поединка Хабиба против Конора, на котором ирландец пытается высвободиться из-под удушающего приема. «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь», – подписал фото Абубакар.
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«Я понял, что вся история вокруг Абдулманапа была лишь прикрытием. Прикрытием, чтобы спрятать недостаточную активность, отказы и бегство от боев. Удачи, но помни – Аллах видит все!» – прокомментировал пост Макгрегор. Комментарий ирландца удален, но интернет все помнит.
Очевидно, ирландец напомнил, что отец Хабиба переболел коронавирусом, перенес операцию и по-прежнему находится в тяжелом состоянии.
- Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.
- Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.
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