Макгрегор – кузену Хабиба: «История вокруг Абдулманапа была прикрытием. Аллах видит все»

Конору скучно на пенсии – он вписывается в интернет-войны.

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор ответил на шутку двоюродного брата Хабиба Нурмагомедова Абубакара.

Боец опубликовал фото с поединка Хабиба против Конора, на котором ирландец пытается высвободиться из-под удушающего приема. «Это когда коронавирус, и ты дышать не можешь», – подписал фото Абубакар.

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«Я понял, что вся история вокруг Абдулманапа была лишь прикрытием. Прикрытием, чтобы спрятать недостаточную активность, отказы и бегство от боев. Удачи, но помни – Аллах видит все!» – прокомментировал пост Макгрегор. Комментарий ирландца удален, но интернет все помнит.

Очевидно, ирландец напомнил, что отец Хабиба переболел коронавирусом, перенес операцию и по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Бой Хабиба и Конора состоялся в октябре 2018 года, Нурмагомедов победил в четвертом раунде удушающим приемом.

Макгрегор снова шантажирует Уайта. Он требует реванша с Хабибом и скоро вернется

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