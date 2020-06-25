Александр Емельяненко опубликовал смешное видео о своем пристрастии к алкоголю

Александр Емельяненко
Фото: Getty Images
Боец умеет иронизировать над собой.
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко запостил видео о собственном пристрастии к алкоголю.
На видеоролике собрана подборка моментов с участием 38-летнего бойца в состоянии алкогольного опьянения, куда вошли даже кадры с суда по делу о его пьяном дебоше. Фоном играет песня группы «Сектор Газа» «Если бы не было вина» – в январе Емельяненко говорил, что за пение этой композиции и распитие вина его помеcтили под административный арест.
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- 24 июля Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова. Поединок должен был состояться раньше, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.
- В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?
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