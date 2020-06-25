Александр Емельяненко опубликовал смешное видео о своем пристрастии к алкоголю

Боец умеет иронизировать над собой.

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко запостил видео о собственном пристрастии к алкоголю.

На видеоролике собрана подборка моментов с участием 38-летнего бойца в состоянии алкогольного опьянения, куда вошли даже кадры с суда по делу о его пьяном дебоше. Фоном играет песня группы «Сектор Газа» «Если бы не было вина» – в январе Емельяненко говорил, что за пение этой композиции и распитие вина его помеcтили под административный арест.

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24 июля Емельяненко проведет бой против Магомеда Исмаилова. Поединок должен был состояться раньше, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года Емельяненко в поединке по правилам бокса нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?

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