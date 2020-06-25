Кажется, Конор правда завершил карьеру. Он больше не будет драться?

Больше верьте ирландскому шарлатану!

7 июня Конор Макгрегор в очередной раз объявил, что уходит из ММА. Твит получился как всегда трогательным, но спортивные медиа дали новости про Конора без пометки «молния»: подумаешь, Мак опять накидался вискарем, психанул и попрощался с октагоном.

Но прошло уже больше двух недель, а Конор до сих пор в укрытии – неужели в этот раз все серьезно? Пора выяснить, какие на самом деле планы у Ноториуса.

Нурмагомедов – Макгрегор Менеджер Хабиба заявил, что ради реванша Конор должен подраться с Махачевым 6 ЧАСОВ НАЗАД

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Почему он вообще завершил карьеру?

Макгрегор считает, что его кинули ребята из UFC. Весной все складывалось замечательно: ирландец должен был выйти против Гэтжи, Хабиб – против Фергюсона, а осенью победители планировали порубиться за пояс.

Потом случился коронавирус, Нурмагомедов слетел с боя против Тони, и туда катапультировали Хайлайта. Джастин внезапно замочил Эль Кукуя, забрал временный пояс и осенью встретится с Хабибом. А где же в этом уравнении Конор? Нигде. Он остался без соперника и без осязаемых шансов на титульник.

Конечно, Дэйна Уайт предлагал Макгрегору дождаться результата боя Нурмагомедова и Гэтжи, но ирландец все равно обиделся. Его можно понять: раньше до гипотетического пояса было всего два махача (то есть несколько месяцев), а сейчас от Мака вообще ничего не зависит. Например, Хабиб победит Джастина, и тогда бой с Конором вообще отложится на неопределенный срок. Во-первых, потому что аварец в принципе дерется в среднем 1-2 раза в год. Во-вторых, потому что со стороны Нурмагомедова пойдут условия в стиле «сначала выиграй 10 боев, а затем посмотрим». В общем, коронавирус вытолкнул Макгрегора из чемпионской гонки – лишившись боя с Гэтжи, ирландец расстроился и скис.

Можно ли вообще завершить карьеру в ММА?

Да. Например, как Генри Сехудо – он объявил о решении после победы, сдал пояса и отправился отдыхать. У Конора нет никаких поясов, да и с боями он простился в соцсетях, а не в октагоне. Лучший российский ММА-журналист Александр Лютиков убежден: Макгрегор обязательно вернется под большой бой – надо только предложить.

Конор Макгрегор Фото: Getty Images

Строго говоря, в единоборствах вполне реально отдохнуть несколько лет, а потом вернуться, словно простоя и не было. Так сделал Нэйт Диас: дважды встретился с Конором, заработал несколько миллионов баксов, пропал на три года, а потом ворвался победой над Энтони Петтисом, который дерется довольно регулярно.

Мораль простая: нет ни одного обстоятельства, которое помешает Конору совершить камбэк. Все зависит только от его желания и отношений с Уайтом.

Как себя ведет Дэйна Уайт?

Абсолютно грамотно. После предыдущего псевдоухода Макгрегора Дэйна уже говорил, что у Ноториуса безумно много денег – нет смысла выходить в клетку и рисковать здоровьем. Сейчас Уайт рассуждает еще суровее: «Конор завязал, Сехудо тоже. Я не думаю об этих парнях, они уже не в спорте». Отличная риторика, которая дает понять: шантажировать Дэйну бесполезно, торговаться – тоже. Ушли? До свидания. Вернетесь? Можно обсудить, но никаких гарантий моментальных титульников. Крайне разумная линия поведения.

Почему Конор до сих пор молчит?

Потому что не хочет казаться совсем уж клоуном. Это уже третий приступ с завершением карьеры за четыре года – первые два проходили за несколько дней. Сейчас надо для приличия потерпеть хотя бы месяц или полтора, а уже потом выдать нечто пафосное в духе «Я собирался уйти, но мои фанаты меня удержали. Я дерусь ради вас, скоро объявлю имя нового оппонента».

Это позволит и удержать интригу, и бросить косточку поклонникам – они порадуются, выдохнут и решат, что правда влияют на настрой Конора.

Конор Макгрегор и Дэйна Уайт Фото: Getty Images

Что будет, если Макгрегор и правда завершил карьеру?

Ничего криминального. Он не станет менее популярным, богатым или счастливым. Скорее всего, нас ждет кейс в стиле Мэйуэзера, который тоже закончил, но периодически мелькает в бредовых заголовках уровня «Флойд хочет подраться с Хабибом».

Конор закрепился в медиаполе на долгие годы, и его положение вообще никак не зависит от боев. Будет настроение – подерется. Нет – продолжит яростно продвигать виски, ругаться с хейтерами в твиттере, хвастаться костюмами в инстаграме и называть себя величайшим, прекрасно понимая, что это абсолютно не так.

Другие материалы про Конора:

Конор в шаге от реванша с Хабибом. Это стыд для UFC и лично Дэйны Уайта

Макгрегор снова шантажирует Уайта. Он требует реванша с Хабибом и скоро вернется

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках

Смешанные боевые искусства Александр Емельяненко опубликовал смешное видео о своем пристрастии к алкоголю 9 ЧАСОВ НАЗАД