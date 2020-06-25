«Четко и мощно». Хабиб оценил тренировку Тайсона

Хабиб Нурмагомедов
Фото: Instagram
Железный Майк даст многим фору даже на шестом десятке.
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов оценил тренировку бывшего американского боксера Майка Тайсона, которую тот опубликовал у себя в инстаграме.
53-летний спортсмен набрал нереальные кондиции – скорости ударов Майка позавидуют многие более молодые боксеры. «Четко и мощно», – написал Хабиб в комментариях под постом.
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- Тайсон провел 56 боев на профессиональном ринге (+50, -6).
- Железный Майк завершил карьеру в 2005 году, но весной 2020-го анонсировал возвращение.
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