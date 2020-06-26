Смешанные боевые искусства

«Скоро на UFC 253». Менеджер Хабиба анонсировал бой с Гэтжи

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
41 минут назад

Ждем 19 сентября.

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что боец проведет следующий поединок на UFC 253 в сентябре.

«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», – написал он в инстаграм-историях.

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  • UFC 253 запланирован на 19 сентября, 31-летний Нурмагомедов будет защищать титул в бою с Джастином Гэтжи.
  • Гэтжи завоевал право сразиться с Хабибом, победив Тони Фергюсона.

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