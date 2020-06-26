«Скоро на UFC 253». Менеджер Хабиба анонсировал бой с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Ждем 19 сентября.
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, подтвердил, что боец проведет следующий поединок на UFC 253 в сентябре.
«Команда Хабиба, скоро на UFC 253», – написал он в инстаграм-историях.
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- UFC 253 запланирован на 19 сентября, 31-летний Нурмагомедов будет защищать титул в бою с Джастином Гэтжи.
- Гэтжи завоевал право сразиться с Хабибом, победив Тони Фергюсона.
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