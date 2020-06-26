UFC пояснил, кого считать первым чемпионом из России – Хабиба или Тактарова

Олег Тактаров
Фото: Instagram
Кажется, теперь официально.
UFC прояснил статус российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Олега Тактарова в истории промоушна.
В инстаграме UFC Russia появилась галерея, в которой Нурмагомедов назван долгожданным чемпионом из России, а Тактаров – обладателем пояса победителя Гран-при.
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- Тактаров выиграл турнир UFC 6 в июле 1995 года и впоследствии называл себя первым русским чемпионом UFC.
- Нурмагомедов завоевал титул в легком весе 7 апреля 2018 года, победив Эла Яквинту. Хабиб провел в MMA 28 боев без поражений.
Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде
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