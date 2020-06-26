UFC пояснил, кого считать первым чемпионом из России – Хабиба или Тактарова

Кажется, теперь официально.

UFC прояснил статус российских бойцов Хабиба Нурмагомедова и Олега Тактарова в истории промоушна.

В инстаграме UFC Russia появилась галерея, в которой Нурмагомедов назван долгожданным чемпионом из России, а Тактаров – обладателем пояса победителя Гран-при.

Смешанные боевые искусства Позвал Де Ниро на свадьбу и воровал еду с Джеком Николсоном. Как Тактаров пролез в Голливуд 20/06/2020 В 12:00

Тактаров выиграл турнир UFC 6 в июле 1995 года и впоследствии называл себя первым русским чемпионом UFC.

Нурмагомедов завоевал титул в легком весе 7 апреля 2018 года, победив Эла Яквинту. Хабиб провел в MMA 28 боев без поражений.

Тактаров – первый русский чемпион UFC. Начал в США с нуля и сделал карьеру в Голливуде

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме

Смешанные боевые искусства Тактаров – о протестах в США: «Вандалы и есть вандалы. Гасить их надо» 03/06/2020 В 19:32