Русская модель покорила ринг спортивной фигурой и яркими татуировками. Ее знают во всем мире

Анжелика Андерсон
Фото: Eurosport
Посмотрел фотки и быстро подписался, ок?
Анжелику Андерсон знают во всем мире – несмотря на имя, она из России (ее настоящая фамилия Ермоленко). Еще студенткой она увлеклась татуировками, а в 2013-м пробилась в мир смешанных единоборств. Перед боем Джеффа Монсона был объявлен конкурс ринг-герл: Анжелика стала второй и подписала контракт с M-1 Global.
На ринге заметили яркую внешность и спортивную форму Анжелики. Она с детства занималась спортом и пропагандировала здоровый образ жизни. Андерсон прославилась и стала популярной моделью – сейчас на нее в инстаграме подписано больше миллиона человек.
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