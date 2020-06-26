Русская модель покорила ринг спортивной фигурой и яркими татуировками. Ее знают во всем мире

Посмотрел фотки и быстро подписался, ок?

Анжелику Андерсон знают во всем мире – несмотря на имя, она из России (ее настоящая фамилия Ермоленко). Еще студенткой она увлеклась татуировками, а в 2013-м пробилась в мир смешанных единоборств. Перед боем Джеффа Монсона был объявлен конкурс ринг-герл: Анжелика стала второй и подписала контракт с M-1 Global.

На ринге заметили яркую внешность и спортивную форму Анжелики. Она с детства занималась спортом и пропагандировала здоровый образ жизни. Андерсон прославилась и стала популярной моделью – сейчас на нее в инстаграме подписано больше миллиона человек.

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