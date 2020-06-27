У звезды «Могучих рейнджеров» 5 нокаутов в ММА. Он почти подрался с Ван Даммом и ушел в религию

Джейсон Дэвид Фрэнк был учеником Скорпиона из «Мортал Комбат», побил рекорд Гиннесса и основал бренд «Иисус не стучок».

Если вы росли в 90-е, а взрослели в 2000-е, то наверняка восторгались сериалом «Могучие рейнджеры». Во франшизе, дошедшей до русских телевизоров с девятилетним опозданием, старшеклассники становились борцами со злом, натягивали облегающие костюмы со шлемами и побеждали инопланетную нечисть каратистскими приемчиками.

В начале нулевых незамысловатый и повторяющийся сюжет «Победа меньшего зла – поражение от большего – победа большими силами» казался вершиной голливудского телевидения. Особенно поражали молодые актеры, которые выглядели ребятами с нашего двора, но раскидывали монстров с пластикой лучших учениц Ирины Винер. Только теперь ясно, что у трех из шести рейнджеров – черные пояса по разным видам единоборств, а остальные серьезно занимались спортивной гимнастикой.

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Главным любимцем зрителей оставался актер Джейсон Дэвид Фрэнк – Томми Оливер, злобный Зеленый рейнджер, который переродился сначала в бойца армии Зордона, а затем в Белого рейнджера. Он оттарабанил в шоу 225 эпизодов (больше остальных героев) и появился в четырех разных суперкомандах, а его персонаж считается в фан-комьюнити величайшим в истории.

Фрэнк влюбился в единоборства, когда ему было всего четыре года. Он пошел в калифорнийскую школу Red Dragon Karate, и учителем пацаненка стал Крис Касамасса – сын основателя и Скорпион из оригинального фильма «Мортал Комбат». Джейсон фанател от комиксов и супергероев, накопил гигантскую коллекцию и параллельно ночевал в зале. Парень уже в 12 получил черный пояс, а еще до совершеннолетия скопил деньжат, чтобы выкупить родную Red Dragon Karate.

«Мне помогли комиксы, – удивляет собеседников Фрэнк. – Я раньше предпочитал Marvel – фанаты DC, не кричите – делал это из бизнес-интересов. Я платил по 60 центов за экземпляры, которые сейчас стоят тысячи баксов. Потом продал всю коллекцию и в 18 лет купил родную школу карате, а спустя год еще одну. Иногда приходится чем-то жертвовать».

Уже с опытом бизнесмена боец понял, что надо идти в кино. В первом агентстве длинноволосому брюнету Джейсону сказали: «Все окей, но тебе нужно отрезать хвостик». Файтер запротестовал, но быстро понял, что роль в сериале ему важнее прически.

Вот только на кастинге его снова бортанули, и крепкий силач Фрэнк не встал перед продюсерами. «Я постригся, и для меня это серьезный шаг. Стою тут перед вами будто голый, как какой-то чудак, вы должны дать мне шанс». Настойчивость убедила телевизионщиков, и каратисту дали сценарий сериала «Призраки». Через пару лет он вышел на экраны с новым названием – «Могучие рейнджеры».

«Могучие рейнджеры», Комик-Кон, 2010 год Фото: Getty Images

На съемках подросткового экшн-боевика Джейсон изучал кучу разных видов боевых искусств, пока не придумал свой. В тосокундо (в переводе с китайского «Путь боевого кулака») он перемешал две разновидности карате, муай-тай, айкидо, дзюдо, тхэквондо и бразильский джиу-джитсу. «Когда вы поступаете в школу джиу-джитсу и отрабатываете прямые удары, то должны забыть про карате и сказать себе: «Поехали!» Когда вы выбросите карате из головы, а затем соберете все знания воедино, то получите один большой микс из самых разных вещей, которые будут работать в самых разных элементах», – размышлял о бойцовской технике Зеленый рейнджер.

Кроме сериалов и малоизвестного кино, Фрэнк развивал собственные детские школы и бескорыстно помогал спортивным федерациям. Например, по просьбе USA Karate артист в 1998-м пришел на встречу с поклонниками и страстно рассказывал о пользе единоборств. В итоге 850 проникнувшихся фанатов собрали более 2400 долларов в рамках программы «Удар Чака Норриса выкинет наркотики из Америки». За все заслуги Всемирная федерация карате в 2003-м вручила Джейсону награду «Мастер года».

В 2009-м Рейнджер загорелся тем, чтобы применить все знания из разных единоборств в одном месте, – конечно, в восьмиугольнике. Профессионалы ММА фыркали и вспоминали другие примеры, когда селебрити лезли к ним за славой: например, 45-летнего бейсболиста Хосе Кансеко, улетевшего в нокаут в первом раунде.

Фрэнк отмахивался от всех обвинений – он был бойцом фул-контакта с четырехлетнего возраста и никогда не забрасывал тренировки. «Все мне говорят: «Чувак, на тебя свалится куча давления». А я отвечаю: «На парня в другом углу октагона давят еще сильнее, потому что если я надеру ему зад, то получится, что ему надерет зад Могучий рейнджер. Хотели бы вы, чтобы вас отправил в нокаут Могучий рейнджер?» – задорно восклицал 35-летний Джейсон.

Он занимался с топ-легковесом UFC Мелвином Гиллардом и даже поддерживал того в поединке с Нэйтом Диасом. Карьера Гилларда так и не взлетела даже до уровня претендентских боев, зато он классно подготовил Фрэнка к выходу в клетку. Подкачанный и татуированный Джейсон заявился на любительский турнир и получил в соперники откровенного мешка с дряблыми грудными мышцами.

Даже на любительской записи в ютьюбе видно, как зрители любят звезду подросткового сериала и в открытую презирают его врага. Мешок в первом раунде кинул актера на канвас, но Рейнджер выпутался из партера, обхватил голову пухлика ногами и придушил его омоплатой (приемчиком из бразильского джиу-джитсу). Примерно так же в первых раундах Фрэнк за пять месяцев загасил еще троих соперников и приготовился к выходу в большой восьмиугольник.

В августе 2010-го ему подсунули Хосе Роберто Васкеса – файтера с гигантским пузом, которого явно убьет не сила Мегазорда, а повышенный уровень холестерина. Дебют в профессиональном октагоне продлился 46 секунд. Джейсон технично отбуцкал неповоротливого фастфуд-киллера, перевел его на ковер и вновь завершил бой удушающим.

Актер поверил в собственную неуязвимость и немного поиграл в трэшток. Он вызвал на поединок чемпиона UFC в среднем весе Андерсона Силву и легенду рестлинга Си Эм Панка, тоже флиртовавшего с ММА. «Если Панк вернется в октагон, то каждый босс UFC захочет, чтобы он подрался со мной. Мне нравится этот парень, я просто хочу показать миру, кто тут лучший», – заводился Рейнджер. Когда о встрече в клетке спросили самого Си Эма, тот лишь рассмеялся: «Ребята, я не дерусь со знаменитостями из ютьюба».

Следующей жертвой трэштока стал Жан-Клод ван Дамм. На очередном «Комик Коне» бельгиец поругался с Фрэнком из-за занятой гримерки. «Он налетел на меня со свитой и кучей камер и такой: «Эй, тебе что, нравится писать статейки? Хочешь надрать мне зад? Извинись» – вспоминал Джейсон. – Я отказался, прижал его к стене, поднял колено и спросил: «Ты этого хочешь?» Ван Дамм не отреагировал, поэтому я отпустил его». 57-летний актер назвал интервью Могучего рейнджера полной херней, хотя видео с ютьюба и фотографии папарацци подтверждают слова Фрэнка. Жаль, но мужчины так и не перевели эту ссору на ринг или в октагон.

Параллельно с организацией неудачных поединков Джейсон Дэвид Фрэнк занимался линией одежды для бойцов смешанного стиля. Он совместил мерч для ММА с христианской верой и назвал бренд Jesus Didn’t Tap – «Иисус не был стучком». «Это значит, что он никогда не уходил и не сдавался, хотя мог бы постучать в любое время. И я тоже так никогда не поступал», – объяснял смысл не понимающим в единоборствах зрителям артист.

Джейсон Дэвид Фрэнк с татуировкой «Иисус не был стучком» на руке Фото: facebook

Интересно, что после казни жиробасика Васкеса Фрэнк больше никогда не выходил в восьмиугольник. Он громко намекал на то, что неплохо бы дать такой медийной селебе контракт в Strikeforce и готовился к двум поединкам в других турнирах. Но промоушн праймового Федора Емельяненко не прислушался к крикам телезвезды 90-х, следующий соперник провалил допинг-контроль, а перед другим боем сам Джейсон надорвал мышцу. Теперь он переключился на то, чтобы защитить наследие Могучего рейнджера и вместо ММА-тусовок все чаще ездит на фестивали комиксов и фотографируется с теми, для кого Томми Оливер остался кумиром детства.

Зато в 2013 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса и тоже сделал это в стиле героя комиксов. Фрэнк прыгнул из самолета и в состоянии свободного падения кулаком разбил семь сосновых дощечек. До раскрытия парашюта ему хватило 46 секунд. Чтобы понять, насколько это сложно, достаточно узнать факт про прошлого обладателя достижения – тот смельчак разнес в воздухе лишь две доски. У Джейсона – в 3,5 раза больше.

«Меня часто спрашивают, не жалею ли я, что когда-то был Могучим рейнджером, – откровенничает Фрэнк. – А я не понимаю – в смысле, жалею? Да я супергерой! Я прямо там, рядышком с Человеком-пауком!»

Сейчас он занимается только собственной школой карате и ловит адреналин в прыжках с парашютом. Для большинства звезд популярность многолетней давности становится ментальной ловушкой – тяжело вновь допрыгнуть до того уровня, где тебя любили за настоящее, а не за прошлое. Но для Джейсона съемки в «Могучих рейнджерах» остались лишь яркой страницей в насыщенной событиями жизни. Он правильно понял секрет счастья: учить детишек карате – так же весело, как сражаться с монстрами в кино или выходить в октагон.

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