Тактаров: «Я не с бодуна – когда мне бухать-то? Я бы с удовольствием, найдите мне время»

Негодование выглядит, как жалоба.

Экс-боец смешанного стиля и актер Олег Тактаров ответил на претензии подписчиков о чрезмерном употреблении алкоголя.

«Тактаров с бодуна? Ну, когда мне бухать-то, когда? Фильм сделал, починил все – я с удовольствием, но когда, когда мне это сделать? На доске покатался, на велосипеде, встретился, что-то написал, сценарий – когда мне с бодуна-то быть?

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Сегодня целый день работал, с вами был в эфире – я с удовольствием буду, просто найдите мне этот отрезочек, когда быть-то? И кто меня вообще знает лично [из подписчиков]? Никто», – заявил Тактаров на стриме в инстаграме. Его ответ на вопросы о злоупотреблении алкоголем начинается с отметки 3:45.

По данным сайта «Кинопоиск» , Тактаров снялся в 75 работах, а в 2015 году стал режиссером фильма «Картина маслом». Дебют экс-бойца UFC на этом сайте получил оценку 4,14.

В октябре 2019-го Министерство здравоохранения России заявило , что потребление алкоголя в стране составило 9,3 литра в год на душу населения.

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