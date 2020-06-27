Огниво из белорусского ММА – боец в партере одним ударом выключил соперника бэкфистом

В Минске горячо не только на площадях, но и в октагоне.

В четверг, 25 июня, в Минске прошел ивент белорусского промоушна Belarusian Fighting Championship BFC 55. На нем параллельно соревновались файтеры по правилам смешанных единоборств и К-1.

В ММА-карде в весе до 93 кг встречались белорус Вадим Ролич и Иван Бухтояров из России. В первом раунде 29-летний русский боец захватил ногу соперника и перевел схватку в партер.

Смешанные боевые искусства UFC пояснил, кого считать первым чемпионом из России – Хабиба или Тактарова ДЕНЬ НАЗАД

Иван проводил болевой на ахилл и совсем забыл о защите. В этот момент Ролич отлично попал бэкфистом в челюсть и выключил Бухтоярова. Вадим еще раз проверил его ударом по корпусу, выпутался и осыпал оппонента серией панчей.

Рефери остановил поединок и присудил белорусу победу нокаутом. Полная запись поединка доступна на YouTube-канале белорусского промоушна.

В титульном поединке BFC 55 Евгений Сибирский-Манько техническим нокаутом во втором раунде победил Азамата Джамхатова и взял чемпионский пояс в легчайшем весе.

Это был третий бой Ролича на профессиональном уровне, его обновленная статистика – 2-1. Бухтояров ухудшил результаты и теперь имеет рекорд в октагоне 6-5.

Русская модель покорила ринг спортивной фигурой и яркими татуировками. Ее знают во всем мире

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме

Смешанные боевые искусства «Четко и мощно». Хабиб оценил тренировку Тайсона ВЧЕРА В 15:23