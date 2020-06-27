Спарринг-партнер Хабиба за 19 секунд улетел в нокаут от белоруса

Кажется, это многое говорит о Нурмагомедове-тренере.

В четверг, 25 июня, в Минске прошел ивент белорусского промоушна Belarusian Fighting Championship BFC 55.

В весовой категории до 77 килограммов в клетке встретились бельгийский боец чеченского происхождения Рустам Сербиев и 18-летний белорус Артем Бабашко.

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Хозяин октагона активно начал поединок и быстро проверил соперника серией ударов в корпус и в голову. Сербиев не ожидал ничего подобного и глубоко сел в защиту. Артем несколько раз попал по лицу противнику и осыпал его размашистыми панчами.

Рустам убегал от гиперактивного белоруса, в какой-то момент оступился и сел на канвас. В этот момент к нему подлетел Бабашко, который забил бельгийского чеченца кулаками. После очередной серии пропущенных к Сербиеву подбежал рефери и остановил бой. Для победы белорусу хватило 19 секунд.

Полная запись поединка доступна на YouTube-канале белорусского промоушна.

22-летний Сербиев тренировался в зале AKA вместе с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. В интервью «Спорт-Экспрессу» в апреле 2020 года он рассказывал о том, что на занятиях был спарринг-партнером Хабиба.

Для Бабашко бой на BFC 55 стал третьим в профессиональном ММА, для Сербиева – вторым (это его первое поражение).

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