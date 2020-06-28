Порье выдал суперсечу с Хукером и победил единогласным решением. Хабиб назвал бой отличным

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Второй раунд – вообще улет.

В ночь с 27 на 28 июня в Лас-Вегасе прошел ивент UFC on ESPN 12. Главным поединком вечера стала встреча представителей легковесного дивизиона Дастина Порье и Дэна Хукера.

Третий номер рейтинга промоушна Порье контролировал бой, но Хукер отвечал двоечками по корпусу.

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Инстаграм UFC назвал второй раунд лучшей пятиминуткой этого года. Дастин применял грязные боксерские приемчики и добавил локтем. Но затем Дэн перехватил инициативу и завершил комбинацию из семи ударов по корпусу. Последний оппонент Хабиба с трудом додержался до сирены (полная запись пятиминутки доступна на заблокированном в России сервисе Streamable).

В третьем раунде Порье поймал в гильотину соперника, который выпутался с трудом. Фаворит еще дважды до конца схватки попробовал этот прием, но безуспешно.

По окончании четвертого раунда тренер Дастина спросил: «Веселимся?», на что боец ответил: «Да просто улет, ага».

Хукер на финише поединка отвечал мощными панчами в итоге неплохо смотрелся в октагоне. После финальной сирены Дастин дождался, пока Дэну окажут помощь, тот встал и пожал руку третьему номеру рейтинга.

Судьи присудили единогласную победу Порье – 48:47, 48:47, 48:46.

Хабиб отреагировал в твиттере и отметил успех файтеров. «Поздравляю, Дастин Порье, отличный бой», – написал Нурмагомедов.

В соглавном поединке ивента UFC on ESPN 12 средневес Майк Перри единогласным решением победил Микки Галла – 29:28, 29:28, 29:28.

В последних пяти боях Дастин Порье встречался с Джастином Гэтжи, Эдди Альваресом, Максом Холлоуэем, Хабибом Нурмагомедовым и Дэном Хукером. Он уступил лишь дагестанскому чемпиону дивизиона.

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