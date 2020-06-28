Дерзкому японцу хватило 48 секунд и четкого хука в челюсть, чтобы уработать соперника в UFC

Такаси Сато сказал Джейсону Уитту: «Сайонара».

В ночь с 27 на 28 июня в Лас-Вегасе прошел ивент UFC on ESPN 12. Главным поединком вечера был Порье – Хукер, но самым эффектным боем оказалась схватка в самом начале основного карда.

Средневесы Такаси Сато и Джейсон Уитт выясняли отношения. Японец активно начал и уверенно отбивал слабые панчи соперника. Он выждал момент и дважды попал по лицу Уитта – сначала справа, а потом как следует вложился в хук в челюсть с левой.

Смешанные боевые искусства Спарринг-партнер Хабиба за 19 секунд улетел в нокаут от белоруса 17 ЧАСОВ НАЗАД

Джейсон рухнул на канвас и пропустил еще несколько ударов по голове от Такаси, но все же поднялся на ноги. Сато же не выключил режим молотилки, добавил коленом, вновь уронил противника и мощно избивал Уитта левой рукой. Тогда рефери остановил поединок и присудил японцу победу техническим нокаутом. Бой продолжался всего 48 секунд.

В главном поединке ивенте Дастин Порье единогласным решением выиграл у Дэна Хукера – 48:47, 48:47, 48:46.

Такаси Сато выступает в UFC с апреля 2019 года. Это его третий бой в промоушне Дэйны Уайта и вторая победа.

Технический нокаут Джейсона Уитта оказался единственным в основном карде UFC on ESPN 12. Остальные победы присуждались либо решениями судей, либо останавливались после сдач.

Порье выдал суперсечу с Хукером и победил единогласным решением. Хабиб назвал бой отличным

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере

Смешанные боевые искусства Огонь из белорусского ММА – боец в партере одним ударом выключил соперника бэкфистом 18 ЧАСОВ НАЗАД