«Сколько бы заплатили, чтобы увидеть такой бой?» Гэтжи показал адскую тренировку с Усманом

Два здоровенных мужика лупят друг друга по прессу в течение нескольких секунд.

Претендент на чемпионский титул UFC в легковесном дивизионе Джастин Гэтжи провел совместную тренировку с обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом.

На ролике Джастин вырвался из захвата Усмана, поднялся на ноги и ударил соперника в живот. Затем бойцы несколько секунд били друг друга по прессу, пока один из коучей не дал сигнал об окончании времени.

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«Железо точит железо. Сколько бы вы заплатили, чтобы посмотреть на это в течение нескольких раундов? Усман выглядит как настоящий убийца. Рад, что он сегодня в зале. Двое парней просто развлекаются», – подписал видео спарринга в инстаграме Гэтжи.

Камару в своем аккаунте лишь выложил фотографию с товарищеского поединка.

Боевой вес Джастина на семь килограммов легче, чем масса Усмана.

Гэтжи готовится к чемпионскому поединку с действующим королем дивизиона Хабибом Нурмагомедовым. Бой пройдет на ивенте UFC 253 в Абу-Даби в середине сентября 2020 года.

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