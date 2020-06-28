«Сколько бы заплатили, чтобы увидеть такой бой?» Гэтжи показал адскую тренировку с Усманом

Джастин Гэтжи – Камару Усман
Фото: Instagram
Два здоровенных мужика лупят друг друга по прессу в течение нескольких секунд.
Претендент на чемпионский титул UFC в легковесном дивизионе Джастин Гэтжи провел совместную тренировку с обладателем пояса в полусреднем весе Камару Усманом.
На ролике Джастин вырвался из захвата Усмана, поднялся на ноги и ударил соперника в живот. Затем бойцы несколько секунд били друг друга по прессу, пока один из коучей не дал сигнал об окончании времени.
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«Железо точит железо. Сколько бы вы заплатили, чтобы посмотреть на это в течение нескольких раундов? Усман выглядит как настоящий убийца. Рад, что он сегодня в зале. Двое парней просто развлекаются», – подписал видео спарринга в инстаграме Гэтжи.
Камару в своем аккаунте лишь выложил фотографию с товарищеского поединка.
- Боевой вес Джастина на семь килограммов легче, чем масса Усмана.
- Гэтжи готовится к чемпионскому поединку с действующим королем дивизиона Хабибом Нурмагомедовым. Бой пройдет на ивенте UFC 253 в Абу-Даби в середине сентября 2020 года.
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