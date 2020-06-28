«Свобода – это так сексуально». Экс-боец ММА и звезда «Мандалорца» выложила невероятное фото

Скучали по Джине?

Бывшая боец смешанного стиля, актриса и фитнес-модель Джина Карано поделилась откровенной фотографией.

«Я нахожу свободу сексуальной. Настолько сексуальной, что даже не могу описать ее. Вы просыпаетесь каждое утро и чувствуете, что способны на все», – подписала снимок Карано цитатой певца Принца.

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38-летняя спортсменка закончила карьеру в ММА в 2009 году после поражения от Крис Сайборг. Оно осталось единственным в восьми боях в профессиональном октагоне.

В 2009 году журнал Maxim поставил Джину на 16-е место в списке самых сексуальных девушек планеты. Тогда 11 лет назад рейтинг возглавила актриса Оливия Уайлд.

Карано снималась в фильмах «Нокаут» Стивена Содерберга, «Форсаж 6» и «Дедпул», а также появилась в трех эпизодах сериала «Мандалорец».

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