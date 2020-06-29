Смешанные боевые искусства

Тренер Хабиба Мендес объяснил, почему не участвовал в драке после боя с Конором

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Хабиб Нурмагомедов и Хавьер Мендес

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 14 минут

Мужчина был не против, но вмешалась полиция.

Испанский тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес заявил, что хотел бы поучаствовать в драке, которая завязалась после боя с Конором Макгрегором.

«Я бы 100 процентов вписался в потасовку. Просто, когда все закончилось, я уже отвернулся и получал поздравления. Обернулся и увидел, что они уже дерутся. Я попытался туда попасть, но полиция сказала не лезть. Я законопослушный человек, не буду ничего делать против полиции. Тем более, что там были Даниэль Кормье и Люк Рокхолд, они бы и без меня справились, если бы была необходимость», – цитирует Мендеса ТАСС.

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  • Нурмагомедов выиграл у Макгрегора в октябре 2018 года.
  • После боя началась потасовка между командами бойцов, обоих дисквалифицировали.

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