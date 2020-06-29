Бывшая боец UFC продает интимные фото в интернете, чтобы заново открыть спортзал

Синди Дандуа
Фото: Instagram
И стимул хороший, и картинки, наверное, интересные.
Экс-боец смешанного стиля Синди Дандуа объявила о запуске аккаунта на OnlyFans – сервисе платного откровенного контента.
«Потеряла свой спортивный зал на этом коронавирусном карантине, никакой поддержки от правительства, и поединки отменили. Я осталась с большими финансовыми проблемами.
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Я решила завести аккаунт на OnlyFans. Так я соберу денег, чтобы вновь открыть зал и вернуть молодежь домой», – написала Дандуа в твиттере.
Месячная подписка на эксклюзивные фото и видео 35-летней Синди обойдется в 10 долларов, абонемент на три месяца стоит 27 долларов. По состоянию на 29 июня в аккаунте бельгийки уже 15 постов, из которых 13 снимков.
- Синди Дандуа провела 21 бой в профессиональном ММА, она начала карьеру в 2009 году. В 2017-м подписала контракт с UFC и в единственном поединке уступила решением судей Алексис Дэвис, после чего покинула промоушн.
- В 2010-м Дандуа встречалась в клетке с Яной Куницкой и проиграла ей техническим нокаутом в первом раунде.
- Последний поединок Синди прошел в декабре 2019 года. Она удушающим победила гречанку Елени Миттилинаки на ивенте Cage Survivor 14.
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