Тренер Конора назвал список боев в случае возвращения ирландца – там есть реванш с Хабибом

Конор Макгрегор
Фото: Getty Images
Видимо, можно ждать третий камбэк.
Джон Кавана, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, намекнул на возможное возвращение экс-чемпиона и назвал вероятных соперников.
«Не знаю, вернется ли Конор. Он сейчас наслаждается жизнью на пенсии, а я желаю ему только лучшего. Но кто знает – он еще очень молод. Посмотрим, какие предложения появятся в будущем и понравятся ли они ему.
Смешанные боевые искусства
Тренер Хабиба Мендес объяснил, почему не участвовал в драке после боя с Конором
ВЧЕРА В 06:14
Если он вернется, я бы хотел видеть три боя. Это Джастин Гэтжи – их поединок был бы потрясающим. Также трилогия с Нэйтом Диасом и реванш против Хабиба Нурмагомедова», – цитирует тренера Fightnews.
- В июне 2020 года 31-летний Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.
- Ранее он делал аналогичное заявление дважды и всегда возвращался в октагон.
Менеджер Хабиба заявил, что ради реванша Конор должен подраться с Махачевым
Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме
Смешанные боевые искусства
Макгрегор – кузену Хабиба: «История вокруг Абдулманапа была прикрытием. Аллах видит все»
24/06/2020 В 18:14
Смешанные боевые искусства
«Я – фрик, меня невозможно удержать в партере». Чемпион UFC в полулегком весе хочет бой с Хабибом
19/06/2020 В 14:24
По теме