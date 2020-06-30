Тренер Конора назвал список боев в случае возвращения ирландца – там есть реванш с Хабибом

Видимо, можно ждать третий камбэк.

Джон Кавана, тренер ирландского бойца UFC Конора Макгрегора, намекнул на возможное возвращение экс-чемпиона и назвал вероятных соперников.

«Не знаю, вернется ли Конор. Он сейчас наслаждается жизнью на пенсии, а я желаю ему только лучшего. Но кто знает – он еще очень молод. Посмотрим, какие предложения появятся в будущем и понравятся ли они ему.

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Если он вернется, я бы хотел видеть три боя. Это Джастин Гэтжи – их поединок был бы потрясающим. Также трилогия с Нэйтом Диасом и реванш против Хабиба Нурмагомедова», – цитирует тренера Fightnews.

В июне 2020 года 31-летний Конор в третий раз объявил о завершении карьеры.

Ранее он делал аналогичное заявление дважды и всегда возвращался в октагон.

Менеджер Хабиба заявил, что ради реванша Конор должен подраться с Махачевым

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