Менеджер Нурмагомедова раскрыл заработок Хабиба за публичные выступления

Хабиб Нурмагомедов
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Непобежденный боец получает солидные гонорары не только за успехи в октагоне.
Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, сколько боец получает за публичные выступления.
Али Абдель-Азиз комментировал информацию BJ Penn: сообщалось, что за календарный год Хабиб заработал 16,5 миллиона долларов – из них 10 за победный бой против Дастина Порье. Также приводились данные Forbes о том, что стоимость публичного выступления Нурмагомедова составляет 78 тысяч долларов.
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Менеджер уточнил в твиттере: «Немного неточно. Его гонорар за публичные выступления – 300 тысяч в день как минимум».
- Статистика Хабиба в MMA – 28 побед и ни одного поражения.
- Следующий бой Нурмагомедов проведет 19 сентября против Джастина Гэтжи.
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