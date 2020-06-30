Смешанные боевые искусства

Менеджер Нурмагомедова раскрыл заработок Хабиба за публичные выступления

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Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
40 минут назад

Непобежденный боец получает солидные гонорары не только за успехи в октагоне.

Менеджер российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова рассказал, сколько боец получает за публичные выступления.

Али Абдель-Азиз комментировал информацию BJ Penn: сообщалось, что за календарный год Хабиб заработал 16,5 миллиона долларов – из них 10 за победный бой против Дастина Порье. Также приводились данные Forbes о том, что стоимость публичного выступления Нурмагомедова составляет 78 тысяч долларов.

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Менеджер уточнил в твиттере: «Немного неточно. Его гонорар за публичные выступления – 300 тысяч в день как минимум».

  • Статистика Хабиба в MMA – 28 побед и ни одного поражения.
  • Следующий бой Нурмагомедов проведет 19 сентября против Джастина Гэтжи.

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