Тренер Конора: «Он закончил. Я ни хрена не могу его переубедить»

Реванша с Хабибом не будет?

Тренер бывшего чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора Джон Кавана ответил на вопрос о том, завершил ли спортсмен карьеру.

«Да, насколько могу судить, Конор закончил, – заявил Кавана в прямом эфире инстаграма. – Он сам об этом и сказал, так ведь? Я ни хрена не могу заставить его что-то сделать. Конор поступит так, как решит только он сам. Но кто знает, как все получится в будущем. По состоянию на сегодняшний момент, он закончил со спортом».

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Также коуча Макгрегора спросили о возможном поединке с чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом.

«Это был бы интересный бой. У них большая разница в физической массе. Слушайте, давайте на чистоту, любой может сделать вес и встать в нужную категорию. Если Макгрегор выйдет мотивированным, то побьет любого.

У него убийственный нокаут. Силы его удара хватит для этой весовой категории. Если Конора отправить в серьезный тренировочный лагерь, я думаю, что он победит», – цитирует Кавану MMA Fighting.

31-летний Макгрегор объявил о завершении карьеры 7 июня и объяснил решение потерей мотивации.

В январе 2020 года Конор за 40 секунд отправил в нокаут Дональда Серроне и больше не выходил на профессиональный октагон.

Кажется, Конор правда завершил карьеру. Он больше не будет драться?

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