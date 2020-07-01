Бил Хабиба, предпочел Емельяненко и взял Mercedes от Кадырова. Что известно о братьях Нурмагомедова

Братья Хабиба выросли на ММА.

Хабиб родился в бойцовской семье, где все братья прошли через школу какого-либо вида боевых искусств. Поэтому у Нурмагомедова не было выбора: либо идти в ММА, либо спасаться от кулаков старших.

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Двоюродный брат Орла – боец полусреднего веса и третий Нурмагомедов в UFC. Если Хабиб и Саид (просто однофамилец) дебютировали в промоушне с побед, то Абубакар проиграл первый и пока единственный бой. В начале он смотрелся солиднее Давида Завады и в стойке, и в борьбе – все решила вторая минута первого раунда. Соперник поймал Абубакара на невнимательности, взял в треугольник и добавил к удушающему приему болевой на руку.

Хабиб успокаивал брата в октагоне и поддержал в инстаграме, а вот тренер и дядя Абдулманап Нурмагомедов разбил дебютанта в интервью. «Надо стремиться к победе. Когда идет удушающий, ты спокойно можешь уснуть. Просто надо терпеть. А постучать в знак сдачи – легче всего», – коуч обвинил племянника в слабовольных хлопках по сопернику и назвал недисциплинированным файтером, который отдал выигрышный бой. С тех пор Абубакар ни разу не общался с дядей – тот ждет исправления от бойца.

Абубакар Нурмагомедов, Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

Из-за поражения средненькому Давиду Заваде шансы Нурмагомедова на продолжение борьбы в UFC призрачны. Он сдался сопернику с двумя поражениями в карьере и одной почкой в жизни, поэтому в твиттере моментально сдетонировал Конор Макгрегор. «Он постучал ему по лбу. Если вы можете постучать ему по лбу, то вы можете ударить ему в лоб. Он ушел. Нурмаготаптап. Вечный неудачник», – хохотал ирландец.

Макгрегор не первый раз провоцировал кузена Хабиба. Когда Орел перелез через клетку после боя с Конором, ирландец остановил левым хуком рвавшегося на помощь брату Абубакара. Полусредневес вхолостую бил папахой в ответ, но их расцепила охрана. Правда, с гематомой под глазом Нурмагомедов рассказывал о драке иначе: «Но я тоже (в долгу – Eurosport.ru) не остался. Бам-бум! Двоечку дал». За двоечку UFC дисквалифицировал Абубакара на год и оштрафовала на 25 тысяч долларов, но из-за ультиматума Хабиба скостил срок в мае до 35 дней.

Абубакар Нурмагомедов Фото: Getty Images

В автобиографии Khabib Time Орел описывает брата как безбашенного парня, который виноват в 80% их драк в детстве. «В клубах мы так же, как и на футбольном поле, чувствовали себя хозяевами положения. Мы приходили с братьями – в основном я ходил с Абубакаром – и искали свободные компьютеры. Если же таковых не было, мы присматривали себе «жертву обстоятельств». Происходило это так. Сидит парень, спокойно играет. Подходит Абубакар и спрашивает:

– Сколько тебе еще осталось играть?

– Час, – отвечает мальчик.

– Давай я сделаю один бой, не жалко? – говорит Абубакар.

– Конечно, нет, – следует от мальчика, и мой брат присаживается на скамью рядом с этим мальчиком.

Один бой плавно переходит в другой, в третий – и так далее. Мальчик мог сказать: «Ну хватит, отдай джойстик» – на что получал оплеуху от Абубакара, сопровождающуюся словами: «Твое время вышло. Game Over», – вспоминал Хабиб.

Абубакар Нурмагомедов Фото: Twitter

Нурмагомедов признается, что даже в совместных спаррингах они рубятся с братом на полную мощность. Но вне октагона Абубакар – душа компании: танцует лезгинку на тренировках, нападает на тяжеловеса Даниэля Кормье приемом из рестлинга. «Когда Кейн Веласкес только подписал контракт с WWE и пришел в зал со своей маской, Дэниель Кормье надел ее и пошел на Хабиба, имитируя удары из рестлинга. Я смотрел WWE, и там бывало, что во время боя кто-то из команды одного бойца нападает на его соперника и бьет его. Я решил это повторить: напрыгнул на Кормье сзади, повалил его и начал делать удушающий. После этого на нас стали прыгать и другие бойцы», – делился Абубакар.

В отличие от Хабиба, кузен прокачивается в медийной тусовке. Блогер Артем Тарасов, который дрался с Вячеславом Дациком, рассказывал: «Абубакар, да и многие нынешние звезды UFC, как Забит Магомедшарипов, в свое время начинали с блогерских боев. Буквально платили мне по 100 долларов, чтобы раскрутиться». Нурмагомедов даже завел твич-канал, где играл в Dota 2 и PUBG и залетал на стрим к makataO с аудиторией 387 тысяч подписчиков.

В 2018 году он дважды поднялся на черном пиаре. Сначала попал в сторис инстаграма T-Killah, где отдыхал в ночном клубе «Город грехов». Дагестанские фанаты увидели публикацию и вежливо заставили ее удалить, но эффект Барбары Стрейзанд оставил видео в интернете. Хабиб никак не прокомментировал сторис, хотя сам выступает за закрытие ночных клубов. По крайней мере, в Дагестане. Вскоре Абубакар и Хабиб оскандалились в США, где со смехом заставляли бездомных отжиматься за деньги. «Мое сердце болит, когда я вижу, что человек, который все время говорит о боге, ведет себя подобным образом», – хлестко отрецензировала поступок бывший боец UFC Сидни Дэндойс.

30-летний Абубакар уже вряд ли блеснет в UFC, но трешток с Макгрегором продолжается. В июне он выложил фото вырывающегося из захвата Макгрегора и насмешливой подписью «Это когда коронавирус и ты дышать не можешь». Конор тут же прилетел в комментарии, где упрекнул Нурмагомедовых в фальшивой болезни Абдулманапа и предупредил «Аллах все видит». Хабиб снова не прокомментировал проступок брата, но убрал лайк с поста. Абубакар удалил публикацию.

Его дебютное поражение и поведение поставили под следующим боем жирный вопрос, зато в промоушн ворвался новый Нурмагомедов – Умар.

Умар Нурмагомедов – победная серия Хабиба, игра в баскетбольный регби на тренировках и трешток с Петром Яном

Самый талантливый Нурмагомедов после Хабиба должен был драться с Хантером Азуром на UFC 249, но коронавирус сорвал бой. 25 июля Умар все же дебютирует против Натаниэля Вуда в легчайшем весе. Нурмагомедов уже пообещал юношескому максимализму разнести топовых Яна, Сехудо и О’Мэлли – его потроллил даже собственный тренер и дядя Абдулманап: «Не рановато?» Петр Ян тоже не отказался от трештока и присмирил Умара резонной репликой: «Ты сначала приди и докажи, сделай что-то, а затем уже начни говорить».

Нурмагомедов-младший, как и Хабиб, пришел в UFC с нулем поражений: выиграл 12 боев и стал чемпионом GFC – лиги спонсора Хабиба Gorilla. С детства файтер плотно занимался тайским боксом, поэтому часто гасит соперников ногами в стойке, в отличие от Орла. Правда, он лишь раз отправил соперника в нокаут – чаще доводил бои до сабмишенов или судейских решений.

С попаданием в команду Хабиба Умар научился у старшего брата грэпплингу, а у дяди Абдулманапа – борьбе. Он начинал бойцовскую карьеру с традиционных самбо и вольной борьбы, но тренер Хавьер Мендес отметил неожиданный стиль файтера из-за тайского бокса: «Умар – противоположность Хабиба Нурмагомедова и Ислама Махачева. У него в первую очередь ударка, затем уже грэпплинг. Он – специалист по ударной технике, особенно в ударах ногами». Для усиления выносливости Нурмагомедов играет с бойцами в баскетбольный регби, где можно бороться с ведущим мяч игроком.

Абдулманап серьезно рассчитывает на племянника: «Ян сейчас – претендент, ему по силам завоевать пояс. А потом, через год-полтора, Умар должен побороться. Ян еще проведет пару хороших защит. К этому времени Умар подгонит точно». Главное – 24-летний боец зациклен на тренировках и не стремится в шоу-бизнес.

Умар Нурмагомедов Фото: Getty Images

Если проскроллить новости, то глаз зацепится всего за две. Сначала в одном из интервью Умар оценил вклад Федора Емельяненко выше Хабиба, а потом получил в подарок бутсы от футболиста «Краснодара» Шапи. Такого же рвения клан Нурмагомедовых наверняка ждет и от Усмана.

Усман Нурмагомедов – выход на бой с флагом Саудовской Аравии и ударный стиль

«Надеюсь, Умар будет похож на тех российских бойцов, которые делали историю. Надеюсь, и четвертого подпишем – через год Усмана», – рассказал о планах Абдулманап. Самый младший из Нурмагомедовых все детство провел вместе с Умаром. Последний тоже увлек брата тайским боксом, поэтому Усман превратился в базового ударника.

Он выигрывал бои нетипично для Нурмагомедовых: семь нокаутов, один сабмишен, одно судейское решение и ни одного поражения. На одном из ивентов Усман даже поменял национальность: в Джидде боец вышел под флагом Саудовской Аравии и выключил японца Иссеи Морияму. Но это был красивый жест в сторону арабской страны, потому что в следующих боях Нурмагомедов выступал под российским флагом. Такое же проделывал Александр Емельяненко, когда на турнире «Azerbaijan vs. Europe» вышел в составе азербайджанской сборной.

Ислам Махачев жалеет парней из-за мини-дедовщины: «Временами Умара жалко бывает. Он же самый младший у нас в команде. Когда-то я был таким, когда-то Хабиб был таким. Сейчас он такой. Может, скоро к нам брат его подключится – Усман. Может, он будет эти дела делать. Можем его в магазин отправить, по дому что-то. «Умар, это забыли, туда пойди».

Уровень ожиданий от Усмана и Умара превышает достижения Хабиба. Орел самостоятельно учит братьев, как еще раньше им самим занимался четвероюродный брат Шамиль Завуров.

Шамиль Завуров – ветеран ММА, улица в его честь и тренировка с Касаевым

Если Хабиба назвали Орлом, то его брата гордо нарекли Львом Дагестана. 35-летний полусредник Зауров провел 44 боя в ММА – столько же у Федора Емельяненко – и по-прежнему продолжает меситься на M-1 Global и других ивентах, но ни разу не пробовал себя в UFC. В 2008 году Шамиль следил за первым профессиональным боем Хабиба, которого тренировал вместе с Абдулманапом.

В автобиографии Khabib Time Орел рассказывал, что Завуров отвечал за дисциплину и не раз бил его за несоблюдение режима. «Завуров еще долгое время будет главным локомотивом отцовской тренерской мысли. Он вырастет в великого чемпиона. Тогда мы этого, конечно, не знали, зато знали, что такое получить тумаков от Шамиля за тот или иной проступок. Итак, Шамиль открыл для себя, а впоследствии и для нас такой вид спорта, как ушу-саньда», – Хабиб благодарен брату так же, как и отцу.

К Завурову за тренировками обращаются представители других видов спорта. Например, экс-футболист «Локомотива» Алан Касаев посвятил выходной обучению бокса у Льва Дагестана.

Во время пандемии пресса вбросила утку, что Шамиль подхватил коронавирус. В Дагестане выдохнули, потому что врачи диагностировали грипп. О том, насколько ценят Завурова, говорит тот факт, что в Сильдии в честь только троих бойцов названы улицы: Шамиля, Хабиба и еще одного брата – Магомедрасула Хасбулаева.

Магомедрасул Хасбулаев – Mercedes от Кадырова, конфликт с Bellator и прозвище Фродо

Несмотря на поражение Завурову в начале карьеры, Хасбулаев претендует на не менее сочную биографию. Магомедрасул младше Шамиля на два года, но ему не хватает пяти боев до повторения рекорда.

К тому же Фродо выиграл восьмой сезон самого статусного турнира после UFC – Bellator, где дрался Федор Емельяненко. Прозвище в честь хоббита из «Властелина колец» ему дали американцы: они не могли выговорить его имя и фамилию, а низкий рост помог с выбором никнейма.

Правда, история с Bellator закончилась сразу после победы. Хасбулаев готовился к бою с Пэттом Куррэном, но США внезапно отказали файтеру в выдаче визы. Магомедрасул пламенно обвинил в этом руководство: «Сэм Каплан и Бьорн Ребни – вы два куска дерьма. Мне рассказали в посольстве, что вы сами отменили заявку на визу перед поединком с Куррэном. Если кто-то хочет взять у меня интервью, свяжитесь с моим менеджером Ризваном. Я расскажу всем об этих лжецах – у меня есть документы, которые я готов предоставить прессе для их разоблачения. Им не нужен был чемпион из России, который едва говорит по-английски».

Новый президент Bellator Скотт Кокер пытался помочь Хасбулаеву, но все закончилось пропущенным годом и переходом в бойцовский клуб «Ахмат». Там Магомедрасул в каждом бою смотрелся фаворитом, а ключевой хайлайт – подаренный Mercedes от Рамзана Кадырова. Фродо положил в нокаут бразильца Фернандо Виейру и получил машину за самый зрелищный бой вечера.

Хасбулаев пока не задумывается о завершении карьеры, но в семье Хабиба есть тот, кто ее уже закончил, и тот, кто даже не начинал.

Абдурахман и Магомед Нурмагомедовы – единственный родной брат Хабиба и поражение от Олейника

Абдурахман – первый представитель полутяжелого веса в клане Нурмагомедовых. Он победил в восьми боях ММА из девяти и вышел в финал чемпионата мира по самбо в 2010 году. Там Абдурахман проиграл Алексею Олейнику, далее провел несколько боев в незаметных турнирах, после чего полностью посвятил себя тренерству. Сначала Абдурахман устроился спарринг-партнером Хабиба, а потом главный коуч башкирской сборной Абакар Гусейнов пригласил его в Башкортостан. Теперь 31-летний Абдурахман учит бойцов вольной борьбе.

Магомед – единственный родной брат Хабиба. Он никогда не занимался ММА профессионально, хотя заработал кандидата в мастера спорта по вольной борьбе. Его всегда можно увидеть рядом с Хабибом во время ивентов, потому что он регулярно сопровождает брата в поездках. Ведь старший брат всегда должен приглядывать за младшим.

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