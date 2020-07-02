Александр Емельяненко спел песню Гальцева «Девочка в розовом сарафане» по пути на тренировку

Александр Емельяненко
Фото: Instagram
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спел по пути на тренировку.
38-летний Емельяненко исполнил песню «Девочка в розовом сарафане», которую пел заслуженный артист РФ Юрий Гальцев. «На работу в прекрасном настроении!» – подписал Емельяненко видео.
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- Александр готовится к поединку против Магомеда Исмаилова. Бой состоится 24 июля в Москве.
- В предыдущем поединке по правилам бокса он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?
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