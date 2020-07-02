Смешанные боевые искусства

Александр Емельяненко спел песню Гальцева «Девочка в розовом сарафане» по пути на тренировку

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Александр Емельяненко

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
через 7 минут

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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко спел по пути на тренировку.

38-летний Емельяненко исполнил песню «Девочка в розовом сарафане», которую пел заслуженный артист РФ Юрий Гальцев. «На работу в прекрасном настроении!» – подписал Емельяненко видео.

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  • Александр готовится к поединку против Магомеда Исмаилова. Бой состоится 24 июля в Москве.
  • В предыдущем поединке по правилам бокса он нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

Александр Емельяненко устраивает дебоши и ничего не выигрывает. За что его так любят в России?

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