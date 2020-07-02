Ирландец всегда умел давать шоу.

Аккаунт компании TheMacLife, который принадлежит ирландскому бойцу MMA Конору Макгрегору, намекнул на переход спортсмена из смешанных боевых искусств в рестлинг.

На фото Конор изображен с двумя чемпионскими поясами: первый – пояс чемпиона UFC, второй – организации WWE, крупнейшего рестлинг-промоушена в мире. Сам Макгрегор поставил под публикацией лайк.

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Ранее легенда рестлинга Трипл Эйч о возможном дебюте Конора в WWE. «Если Макгрегор придет к нам, ему сразу нужно организовать матч против Винса Макмэна с условием, что победитель заберет себе знаменитую походку на миллион долларов. Думаю, такой матч был бы фантастическим. Такие парни, как Конор, привлекают к себе много внимания, а наш продукт тоже построен на привлечении внимания людей в спортивном и развлекательном плане.

Конор – не первый и не последний, кто может прийти к нам из другого спорта и получить долю внимания. Все помнят историю Ронды Роузи, Тайсона Фьюри и Майка Тайсона, и даже Флойда Мэйуэзера. Люди из спорта, которые понимают суть зрелищ, отлично подходят под наш формат, и матчи становятся в несколько раз интереснее. Да, в плане техники он будет уступать, но личность человека вкупе с умением развлекать людей создает особую атмосферу», – заявил Трипл Эйч.

74-летний Винс Макмэн – гендиректор и чемпион WWE, двукратный чемпион мира по рестлингу.

7 июня Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры в MMA.

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