На «Бойцовском острове» будут работать допинг-офицеры USADA

Дэйна Уайт
Фото: Getty Images
В октагон попадут только чистые бойцы.
На всех ивентах на территории «Бойцовского острова» UFC будет работать допинг-контроль.
«Офицеры допинг-контроля будут работать на «Бойцовском острове», – написал в твиттере журналист Майкл Фидель со ссылкой на представителя USADA.
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- «Бойцовский остров» – частный остров, который арендовало руководство UFC в Абу-Даби.
- Уайт придумал такую схему для того, чтобы бойцы со всего мира могли участвовать в ивентах в период пандемии – на острове нет коронавирусных карантинных мер.
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