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На «Бойцовском острове» будут работать допинг-офицеры USADA

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Дэйна Уайт

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 43 минут

В октагон попадут только чистые бойцы.

На всех ивентах на территории «Бойцовского острова» UFC будет работать допинг-контроль.

«Офицеры допинг-контроля будут работать на «Бойцовском острове», – написал в твиттере журналист Майкл Фидель со ссылкой на представителя USADA.

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  • «Бойцовский остров» – частный остров, который арендовало руководство UFC в Абу-Даби.
  • Уайт придумал такую схему для того, чтобы бойцы со всего мира могли участвовать в ивентах в период пандемии – на острове нет коронавирусных карантинных мер.

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