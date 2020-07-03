Тренеру чемпионов было 57 лет.

Отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап скончался в Москве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Грустные новости дошли до меня, друзья, о том, что этот мир покинул Абдулманап Нурмагомедов. От всего чеченского народа приношу искренние соболезнования семье Абдулманапа Магомедовича! Он ушел от нас, оставив после себя доброе имя и взрастив достойное поколение», — написал Кадыров.

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Абдулманап Нурмагомедова попал в больницу 25 апреля, тогда у него диагностировали пневмонию. Позже он перенес инсульт, операцию на сердце и впал в кому. Не так давно сообщалось об улучшении состояния Нурмагомедова-старшего.

В сентябре 2019 года Абдулманапа включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо.

Согласно официальным данным, Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира.

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