«Не мороси, Саша. Ты пирожок с картошкой». Исмаилов ответил на угрозы Емельяненко

Магомед Исмаилов
Фото: Instagram
Бойцы подогревают градус трештока.
Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на угрозы Александра Емельяненко.
Исмаилов опубликовал в инстаграме ролик, на котором Емельяненко обещает «вбивать лысую голову в настил». В продолжении видео Магомед говорит: «Не мороси, Саша. Ты в натуре пирожок. Ты пирожок с картошкой. Чисто пирожочек».
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- Поединок Исмаилова против Емельяненко пройдет 24 июля на «ВТБ Арене» в Москве.
- В предыдущем поединке Александр по правилам бокса нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.
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