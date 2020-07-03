«Не мороси, Саша. Ты пирожок с картошкой». Исмаилов ответил на угрозы Емельяненко

Бойцы подогревают градус трештока.

Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на угрозы Александра Емельяненко.

Исмаилов опубликовал в инстаграме ролик, на котором Емельяненко обещает «вбивать лысую голову в настил». В продолжении видео Магомед говорит: «Не мороси, Саша. Ты в натуре пирожок. Ты пирожок с картошкой. Чисто пирожочек».

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Поединок Исмаилова против Емельяненко пройдет 24 июля на «ВТБ Арене» в Москве.

В предыдущем поединке Александр по правилам бокса нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

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