Смешанные боевые искусства

«Не мороси, Саша. Ты пирожок с картошкой». Исмаилов ответил на угрозы Емельяненко

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Магомед Исмаилов

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
20 минут назад

Бойцы подогревают градус трештока.

Представитель смешанных единоборств Магомед Исмаилов ответил на угрозы Александра Емельяненко.

Исмаилов опубликовал в инстаграме ролик, на котором Емельяненко обещает «вбивать лысую голову в настил». В продолжении видео Магомед говорит: «Не мороси, Саша. Ты в натуре пирожок. Ты пирожок с картошкой. Чисто пирожочек».

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  • Поединок Исмаилова против Емельяненко пройдет 24 июля на «ВТБ Арене» в Москве.
  • В предыдущем поединке Александр по правилам бокса нокаутировал стронгмена Михаила Кокляева.

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