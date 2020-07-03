Смешанные боевые искусства

Друг семьи Нурмагомедовых рассказал о причинах смерти отца Хабиба

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Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Сердце вылечили, мозг – нет.

Комментатор и друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов рассказал о причинах смерти Абдуманапа Нурмагомедова.

«У него было два инсульта. В сердце и мозгу. Сердце смогли вылечить, а мозг нет. Он так и не вышел из комы. Ситуация была слишком тяжелая, уже было поздно. Врачи делали все, что могли. Даже пытались подключить президента, но слишком тяжелое положение было», – приводит слова Рабаданова «Чемпионат».

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Скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец Хабиба

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  • Абдулманап Нурмагомедов был госпитализирован с COVID-19 в одну из московских клиник в начале мая.
  • В сентябре 2019 года Абдулманапа включили в Книгу рекордов России как воспитавшего наибольшее количество чемпионов по боевому самбо.
  • Согласно официальным данным, Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира.

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