Пройти Афган и подарить миру 27 чемпионов мира. Не стало отца Хабиба Нурмагомедова

Моменты яркой и насыщенной жизни.

3 июля в Москве скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. 57-летний коуч так и не справился с двумя инсультами в сердце и в мозге, но уже вписал имя в историю UFC и ММА.

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Абдулманап редко давал интервью о себе (единственное большое – Юрию Голышаку из «СЭ»), поэтому восстановить его биографию до взлета Хабиба крайне сложно – только обрывки. Родился в 1962-м в Дагестане, в детстве занимался вольной борьбой. Потом пошел служить и даже прошел Афган: «Я в 1982-м готовил людей в Афганистан, служил в 40-й армии. Каждые три месяца отправляли 150 новых солдатиков туда. А оттуда привозили солдат на ампутацию. Кому руку, кому ногу. На плащ-палатках несли их в санчасть.

При мне механику-водителю зажевало ногу между двумя БМП. Каждая машина – больше 13 тонн. Не успел подтянуться на руках, слабый был. Как-то трассирующая пуля ушла в сухое поле. Мы с ротой зажаты горами, ветер несет пламя на нас. Прятаться некуда. Все оцепенели. Я кинулся вперед, поджег перед собой. Выгорел коридор. Кричу: «Надеть противогазы, за мной!» А иначе кто-то выбрался бы, а кто-то обгорел».

Хабиб и Абдулманап Нурмагомедовы Фото: Instagram

Как раз во время службы в армии отец Хабиба увлекся дзюдо и боевым самбо. Уже после демобилизации он продолжил тренироваться и даже стал чемпионом Украины (там он жил после службы), войдя в сборную СССР. Одним из его наставников был заслуженный тренер СССР Петр Бутрий, в сборной – олимпийский чемпион Монреаля по дзюдо Владимир Невзоров.

В том числе по тем же конспектам Абдулманап готовил Хабиба: «У меня же остались планы подготовки, над которыми работали лучшие тренеры и ученые. За каждый вес в сборной СССР отвечали 3-4 тренера. Одаренных искали по всей стране. Человек мог не попасть в тройку на чемпионате СССР – но его приглашали в сборную. Хабиб родился в 1988-м. Когда ему 20 – мне 46. Я заслуженный тренер России. 40 лет провел в зале. Кто лучше понимает – я или он?»

Нурмагомедов-старший начал тренерскую карьеру в конце 80-х, а уже в 1992 году его ученик взял первую большую медаль – младший брат Абдулманапа Нурмагомед, выступавший за Украину, выиграл чемпионат мира по спортивному самбо. Уже в середине 90-х тренер вернулся в родной Дагестан и на собственные деньги построил спортивный зал, где создал «манаповскую школу».

Результат через 20 лет – включение в Книгу рекордов России как воспитавший наибольшее количество чемпионов по боевому самбо (18 человек). По всем видам единоборств у Нурмагомедова-старшего 27 чемпионов мира.

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Жена Абдулманапа Фатимат умерла более 15 лет назад, но успела подарить мужу двух сыновей – Магомеда и Хабиба. Оба мальчика, естественно, занялись боевыми искусствами, и отец изначально оценивал шансы старшего на успешную карьеру намного выше – он казался быстрее, хитрее, тактически подкованнее, уже в 16 лет входил в сборную Дагестана по вольной борьбе. Но Хабиб быстро устранил отставание благодаря сумасшедшему желанию и работоспособности – в один из годов он отработал на 15-ти сборах и уже в 16-летнем возврасте был одним из лучших бойцов по самбо. Тогда Хабиб и решил перейти в ММА.

Абдулманап был не только требовательным тренером, но и очень строгим отцом. Хабиб не раз в интервью рассказывал, что папа всегда старался по максимуму занять его время, а за неподобающее поведение наказывал максимально строго. Например, когда Хабиб отправился на разборку и сбросил звонок отца, который заметил сына.

«В этот момент рука отца уже летела в область моего затылка. Бах. Бух. Потолок. Стена. Вновь пол. Голова. Спина. Отец отделал меня, будто я был тренировочным манекеном. Я даже опомниться не успел. «Отец в отличной форме», – поймал я себя на мысли. С большим трудом мне все-таки удалось упросить отца остановиться. Когда все утихло, я попробовал начать говорить. Осознавая свою вину, я все же не понимал, как отец все-таки понял, что я его обманул, сказав, что не видел его звонка. По реакции папы на мои слова было очевидно, что он не верит моему доводу о незамеченном звонке. Отец сказал, чтобы я шел с глаз долой.

Я не обращал внимания на то, что он меня избил. Он отец. Если бьет – значит, заслужил. Тем более я знал, что сам виноват. Поделом. Меня больше волновало душевное состояние папы после всего этого. Я его расстроил».

Нурмагомедов-младший брал все лучшее не только от отца – Хабиб тренировался с бойцами на 5-7 лет старше себя, которые немало времени уделяли сыну тренера. У Магомеда Магомедова Хабиб научился уничтожающему удару в голову, Шамиль Завуров и Джабраил Джабраилов поставили ему нестандартный боковой проход в ноги.

Хабиб Нурмагомедов, Абдулманап Нурмагомедов Фото: Getty Images

Когда не хватало собственных скиллов, Абдулманап не стеснялся обращаться к другим специалистам: так, на ударную подготовку он отправил Хабиба в Полтаву – там курс проводил тренер, который готовил боксеров к Олимпиаде-88 в Сеуле.

При этом Абдулманап старался всесторонне развивать своих учеников. «Сколько мы с ним гуляли вдоль моря, сколько Хабиб сидел у меня на воспитательных часах! Сейчас заставлю его изучать поэзию. Здесь у нас пробел. Пусть изучит третий и четвертый том Расула Гамзатова в оригинале. Сам переведет с аварского на английский язык и процитирует в Америке, каким должен быть мужчина».

«Отец у меня всегда был дома и в зале. Было время, когда я его не видел, когда в школу ходил. Он не был моим учителем школьным. Но и там он всегда был на связи с классным руководителем, и любой мой минус, пока я дойду домой, он уже знал. Так что в этом плане отец мне очень большое внимание оказывал. Он был для меня всем: родным человеком, тренером, наставником, надзирателем, мотиватором», – рассказывал об отце Хабиб.

Знакомые с Абдулманапом рассказывали, что Нурмагомедов-старший также был страстным поклонником шахмат и играл на уровне первого разряда. Об успехах Хабиба в игре неизвестно, а вот его племянник стал призером чемпионата Дагестана. И кто был его тренером? Естественно, Абдулманап.

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Широкая публика узнала об отце Хабиба в 2016 году – тогда ему аннулировали американскую визу. Абдулманап списывал это на то, что на все официальные мероприятия и бои сына он приходил с флагом: «Мне выдавали визу на три года. Я был там два раза. Почему разрешают с флагами ходить полякам, литовцам и другим, а мне, человеку из великой державы, это непозволительно? Я что, преступник, уголовник?

Был в Америке два раза и не нарушил ни одного пункта закона. Единственное, я люблю свою страну больше, чем они. Почему меня не должны впускать в США? Чем я не подхожу? Всю жизнь на тренерской работе, не разведчик, не потомственный чекист. Работал в сельском хозяйстве, культуре, туризме. Какую опасность представляю для страны?»

С тех пор Хабиб крайне редко носит флаг России, а присутствие тренера и отца в медиаполе стало постоянным. В какой-то момент он перестал быть просто тренером чемпиона UFC, а стал полноценным менеджером сына (несмотря на работу с Али Абдель-Азизом) – и тем самым во многом перевел внимание медиа с Хабиба на себя, позволив ему сосредоточиться на подготовке к важным боям.

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Свадьбу Хабиба устраивал тоже Абдулманап. Из интервью Юрию Голышаку:

– Как проходила свадьба?

– Я пригласил всех!

– Господи. Это как же?

– А все, кто пожелает поздравить – пусть приходят! Хабиб уже был известный боец, многие хотели прийти. Зал арендовали на тысячу двести человек. Раза три меняли гостей. Меня спрашивали: «На сколько человек готовить?» Отвечаю – больше трех тысяч. Хозяева ресторана встрепенулись: «Не может быть!» – «Увидите...»

– Увидели?

– Да как увидели! В шоке были! Вместо 25 официантов работали 56. Весь город, кажется, гулял. Тысячи четыре было точно. Еще спрашивали – если мы наготовим, а не съедят? Ничего, говорю. На следующий день отдадите на другую свадьбу. Очень хороший ресторан был, возле озера. Там и старшего сына я женил, и младшего.

Владимир Путин, Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов Фото: Getty Images

– Это во сколько такая свадьба обошлась?

– Недорого! Думаю, около 700 тысяч. Люди все скидки сделали, какие возможно. Для них тоже почетно такое провести. Половину расходов мои друзья взяли.

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Незадолго до смерти отца Хабиба спросили, как он готовится без тренера к следующим поединкам. Нурмагомедов-младший ответил: «Я тренируюсь каждый день, готовлюсь утром и вечером, так как я знаю, что отец хотел бы, чтобы я был в хорошей форме. Ему точно не понравилось бы, что из-за него я пропускаю тренировки. В этом я уверен. И когда я прихожу, то говорю ему: «Отец, я утром тренировался, вечером тренируюсь, нахожусь в хорошей форме». На его лице появляется улыбка».

Теперь Хабибу придется тренироваться и защищать спортивное наследие уже без главного человека в семье и команде.

Пожалуй, лучше всего формулу отношений отца и сына Нурмагомедова сформулировал Василий Уткин сразу после смерти Абдулманапа: «Наверное, это колоссальное счастье. Отец, сын которого не просто пошел по им предложенному пути. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, все круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни.

Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком. Как трудно научиться на его примере. Может, потому, что счастье – не урок и не задание? Ну да, это дар».

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