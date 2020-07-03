Уткин – про Нурмагомедова-старшего: «Полагаю, он был очень счастливым человеком»

Василий написал колонку после смерти выдающегося тренера.

Журналист и бывший комментатор Василий Уткин высказался о смерти отца Хабиба Нурмагомедова – Абдулманапа Нурмагомедова.

«Умер Абдулманап. Многие родители хотят, чтобы их дети добились успеха в спорте. И делают для этого, как им кажется, все. Это получается так редко. Абдулманап воспитывал сына для побед в очень жестком спорте. Жесткость – не фокус, некоторые мамы устраивают своим не сыновьям, а дочкам адок в таком белоснежном занятии, как теннис. Родители-тренеры тоже встречаются. Это тоже гремучая основа.

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Во-первых, сыну далеко не всегда хочется пути родителей. Во-вторых, чем лучше тренер, тем дольше он может провести вместе с иллюзией о способностях ребенка, он же умеет учить – и недостаток таланта проявится тогда гораздо позже. Возможно, когда жизнь уже пошла не в том направлении. И никто тогда не счастлив. Бывает просто большой спортсмен в спортивной семье. Как теннисистка Света Кузнецова, как футболист Жора Щенников. Но это не то же самое.

Абдулманап ведь не просто поставил сына на путь, он еще и реально тренировал его все это время. Вот это уникально. Могу поставить рядом только дядю Рафы Надаля. Но он все-таки дядя. Долгих ему лет, кстати. Прожить такую жизнь, как Абдулманап рядом с Хабибом, можно только развиваясь вместе с ним. Полагаю, это колоссальное счастье.

Отец, сын которого не просто пошел по им предложенному пути. Это оказалось еще и верной догадкой. Сын не просто может быть благодарен отцу за это, все круче: а их дело становится общим. Один другому опора, стимул, просто источник настоящей жизни. Полагаю, Абдулманап был очень счастливым человеком. Как трудно научиться на его примере. Может, потому, что счастье – не урок и не задание? Ну да, это дар», – написал Уткин в телеграм-канале.

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова сегодня, 3 июля, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Нурмагомедов-старший лежал в военном госпитале Москвы с двусторонней полисегментарной пневмонией и множеством других заболеваний сердца и сосудов. Причиной смерти стали сепсис и кровоизлияние в мозг.

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