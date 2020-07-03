«Все мы видим, какого сына он воспитал». Реакция мира на смерть Абдулманапа Нурмагомедова

3 июля от нас ушел великий тренер.

3 июля стало известно о смерти Абдулманапа Нурмагомедова – отца и тренера чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Eurosport собрал реакцию мира на трагическую новость.

«Великий человек. Царствие ему небесное», – заявил российский боец MMA Александр Емельяненко.

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«Хочу выразить прежде всего слова великого соболезнования родным и близким Хабиба, это печальная новость. Великий отец, который воспитал большое количество великих бойцов. Все знают Россию в мире спорта значительно больше благодаря Абдулманапу. Сложно что-то еще добавить, надо держаться. Жизнь всегда бросает нам вызовы и испытания. Я сам был в этой ситуации, у меня отец рано ушел, я прекрасно понимаю, что это такое», – заявил бывший боксер Николай Валуев.

Абдулманап и Хабиб Нурмагомедовы Фото: Getty Images

«Это огромная потеря для всех нас, для Хабиба в первую очередь, что там говорить. Мне было интересно с Абдулманапом, это был очень интересный человек, с которым было интересно разговаривать, шутить и подкалывать. Мне хотелось его слушать и узнавать. У меня нет слов, вроде недавно говорили, что у него здоровье нормализовалось, а тут такая новость. Трудно подбирать слова в такой момент, но это жизнь, все мы там будем. Выражаю глубокие соболезнования всем родным и близким семьи Абудулманапа», – сказал в беседе с журналистами Олег Тактаров.

Соболезнования в связи со смертью Нурмагомедова-старшего выразил и давний враг Хабиба и друг Конора Макгрегора – Диллон Дэнис.

«Семья – самая важная связь, которая есть у нас в жизни. И это всегда было особенно правдиво и заметно на примере отношений между Хабибом и его отцом. Я уверен, что Хабиб продолжит бороться. Потому что это то, чего бы хотел его отец. Ему пригодится сила его отца, потому что теперь ему придется бороться с разбитым сердцем. Все наши молитвы сейчас с Хабибом и его семье», – отметил депутат подмосковного Красногорска Джефф Монсон.

Коллега Хабиба по UFC Александр Волков посвятил Нурмагомедову-старшему пост в инстаграме. «Абдулманап Магомедович Нурмагомедов был наставником для всех нас. Глубокие соболезнования семье и близким. Светлая память», – написал Волков.

Глава Республики Дагестан Владимир Васильев также выразил соболезнования родным и близким Абдулманапа Нурмагомедова:

Ушел из жизни выдающийся тренер, отец Хабиба Нурмагомедова и его тренер Абдулманап Нурмагомедов. Абдулманапа знали многие, он был моим советником и очень добрым, щедрым, талантливым человеком. Его будет нам очень не хватать. Выражаю глубокие соболезнования его родным, а также тем, кому он близок и дорог. Абдулманап Нурмагомедов был гордостью всего Дагестана. У нас было много планов, и в память об ушедшем мы их обязательно реализуем самым лучшим образом.

К соболезнованиям присоединился заслуженный тренер России по гандболу Евгений Трефилов. «Огромная потеря для нашего спорта. Есть тренеры, я их называю чернорабочие, которые начинают с нуля, доводят своих детей до чемпионов. Таким был Абдулманап. Он был с Хабибом со школьной скамьи. Поэтому это огромная утрата. Абдулманап сам себя сделал, выковал. Перед ним можно снять шляпу за его работу.

Жаль, что эта чертова болезнь забирает неравнодушных тренеров. Это несправедливо. Но неравнодушные, как правило, уходят первыми. Те, кто болеет за свое дело душой. Выражаю глубокие соболезнования семье. Пусть земля ему будет пухом, хотя, конечно, лучше бы он был с нами», – заявил Евгений Васильевич.

Александр Шлеменко тоже не остался в стороне. «Хочу выразить соболезнования Хабибу, это невосполнимая потеря для семьи и всего дагестанского народа. Я был в похожей ситуации, у меня в 2007 году умер тренер, и с тех пор я тренируюсь самостоятельно. Я примерно могу представить, как это, когда уходит человек, который так много сделал для тебя. Это большая потеря, поэтому желаю сил, терпения семье. Всегда готов помочь и выразить любую поддержку семье.

Я не раз общался с Абдулманапом. Он был хорошим человеком, умным, отличным педагогом. Ничего плохого про него сказать не могу, только положительное. Все мы видим, какого сына он воспитал, настоящего чемпиона. Специалист с большой буквы, большая утрата для дагестанских парней. Думаю, такая потеря однозначно скажется на Хабибе. Только в жизни все стало хорошо, стал чемпионом, и тут такое происходит... Такое всегда сказывается», – отметил Шлеменко в беседе с журналистами.

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов тоже сказал слова поддержки. «Мы планировали встретиться и пообщаться с Хабибом еще на матче ЦСКА – «Спартак», но посетить игру у него тогда не получилось. Заново договорились на субботу, уже на матче «Спартака» и «Тамбова». Я даже приготовил для него памятный сувенир – мяч с автографом.

Но, к сожалению, встречу вновь придется отложить, так как сегодня мы узнали о скоропостижной кончине его отца, выдающегося тренера Абдулманапа Нурмагомедова. Хабиб – спортсмен и мужчина, уверен, что он справится с этим испытанием. Выражаю ему и всем его близким свои глубочайшие соболезнования», – заявил Станислав Саламович.

57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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