Путин позвонил Хабибу и выразил соболезнования в связи со смертью отца

Об этом рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства позвонил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Песков: Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца», – сообщил журналист Василий Конов.

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57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.

13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.

3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Смешанные боевые искусства Скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец Хабиба 5 ЧАСОВ НАЗАД