Путин позвонил Хабибу и выразил соболезнования в связи со смертью отца

Владимир Путин, Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов
Фото: Getty Images
Об этом рассказал Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства позвонил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.
«Песков: Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца», – сообщил журналист Василий Конов.
Смешанные боевые искусства
Друг семьи Нурмагомедовых рассказал о причинах смерти отца Хабиба
3 ЧАСОВ НАЗАД
- 57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.
- 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.
- 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Уткин – про Нурмагомедова-старшего: «Полагаю, он был очень счастливым человеком»
Смешанные боевые искусства
Скончался Абдулманап Нурмагомедов – отец Хабиба
5 ЧАСОВ НАЗАД
Смешанные боевые искусства
Пройти Афган и подарить миру 27 чемпионов мира. Не стало отца Хабиба Нурмагомедова
3 МИНУТ НАЗАД
По теме