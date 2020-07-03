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Путин позвонил Хабибу и выразил соболезнования в связи со смертью отца

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Владимир Путин, Абдулманап Нурмагомедов и Хабиб Нурмагомедов

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
15 минут назад

Об этом рассказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства позвонил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи со смертью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

«Песков: Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца», – сообщил журналист Василий Конов.

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  • 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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