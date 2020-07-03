Смешанные боевые искусства

Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба

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Конор Макгрегор

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через час

Ирландец отложил соперничество с Хабибом в сторону и показал себя джентльменом.

Завершивший карьеру ирландский боец MMA Конор Макгрегор выразил соболезнования в связи со смертью отца Хабиба Нурмагомедова Абдулманапа Нурмагомедова.

«Потеря отца, тренера и преданного поклонника спорта. Мои соболезнования, покойся с миром, Абдулманап Нурмагомедов», – написал Макгрегор в твиттере.

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  • 57-летний Абдулманап Нурмагомедов в конце апреля был госпитализирован в Махачкале с двусторонней пневмонией. 3 мая его на специальном самолете доставили в Москву.
  • 13 мая стало известно, что Нурмагомедов-старший находится в тяжелом состоянии в одном из военных госпиталей Москвы.
  • 3 июля 2020 года Абдулманап Магомедович Нурмагомедов скончался в Москве. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

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